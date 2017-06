Imagens do dia 21 de junho

zoom_out_map 1/8 O presidente Michel Temer posa para foto com o presidente russo Vladimir Putin durante encontro no Palácio do Kremlin, em Moscou - 21/06/2017 (Sergei Karpukhin/AFP) O presidente Michel Temer posa para foto com o presidente russo Vladimir Putin durante encontro no Palácio do Kremlin, em Moscou - 21/06/2017

zoom_out_map 2/8 Rainha Elizabeth II e Príncipe Charles na Câmara dos Lordes durante cerimônia de abertura do Parlamento em Londres, Inglaterra - 21/06/2017 (Carl Court/WPA/Getty Images) Rainha Elizabeth II e Príncipe Charles na Câmara dos Lordes durante cerimônia de abertura do Parlamento em Londres, Inglaterra - 21/06/2017

zoom_out_map 3/8 Menino salta através das fontes de água em uma praça pública no primeiro dia do verão em Viena, na Áustria - 21/06/2017 (Heinz-Peter Bader/Reuters) Menino salta através das fontes de água em uma praça pública no primeiro dia do verão em Viena, na Áustria - 21/06/2017

zoom_out_map 4/8 A senadora Larissa Waters, do Partido Os Verdes, é fotografada com sua filha durante debate sobre financiamento escolar na Casa do Parlamento em Canberra, na Austrália - 21/06/2017 (Lukas Coch/Reuters) A senadora Larissa Waters, do Partido Os Verdes, é fotografada com sua filha durante debate sobre financiamento escolar na Casa do Parlamento em Canberra, na Austrália - 21/06/2017

zoom_out_map 5/8 Tigre lambe um bloco de gelo com carne para se refrescar do calor em um parque na cidade de Yongin, na Coreia do Sul - 21/06/2017 (Kim Hong-Ji/Reuters) Tigre lambe um bloco de gelo com carne para se refrescar do calor em um parque na cidade de Yongin, na Coreia do Sul - 21/06/2017

zoom_out_map 6/8 O primeiro-ministro indiano Narendra Modi participa de evento no Dia Internacional da Ioga em Lucknow, na Índia - 21/06/2017 (Pawan Kumar/Reuters) O primeiro-ministro indiano Narendra Modi participa de evento no Dia Internacional da Ioga em Lucknow, na Índia - 21/06/2017

zoom_out_map 7/8 Pessoas participam de uma aula de ioga durante um evento anual do Solstício no distrito Times Square em Nova York, nos Estados Unidos - 21/06/2017 (Lucas Jackson/Reuters) Pessoas participam de uma aula de ioga durante um evento anual do Solstício no distrito Times Square em Nova York, nos Estados Unidos - 21/06/2017