Imagens do dia 20 de junho

zoom_out_map 1/9 Criança se refresca no Miroir d'Eau, em Nantes, durante onda de calor que tem elevado as temperaturas na França - 20/06/2017 (Stephane Mahe/Reuters) Criança se refresca no Miroir d'Eau, em Nantes, durante onda de calor que tem elevado as temperaturas na França - 20/06/2017

zoom_out_map 2/9 Professores e servidores públicos entram em confronto com seguranças e com a polícia em frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra as medidas de ajuste fiscal - 20/06/2017 (Gisele Pimenta/FramePhoto/Folhapress) Professores e servidores públicos entram em confronto com seguranças e com a polícia em frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra as medidas de ajuste fiscal - 20/06/2017

zoom_out_map 3/9 Um avião do corpo de bombeiros de Portugal despeja jatos de água na tentativa de conter as chamas do incêndio florestal em Cadafaz - 20/06/2017 (Rafael Marchante/Reuters) Um avião do corpo de bombeiros de Portugal despeja jatos de água na tentativa de conter as chamas de um incêndio florestal em Cadafaz - 20/06/2017

zoom_out_map 4/9 Elefante morto eletrocutado em um cerca em Guwahati, na Índia, recebe as preces de uma mulher no local de sua morte - 20/06/2017 (Anuwar Hazarika/Reuters) Elefante morto eletrocutado em um cerca em Guwahati, na Índia, recebe as preces de uma mulher no local de sua morte - 20/06/2017

zoom_out_map 5/9 Um arco-íris se forma sobre uma rodovia em Phnom Pehn, capital do Camboja - 20/06/2017 (Tang Chhin Sothy/AFP) Um arco-íris se forma sobre uma rodovia em Phnom Pehn, capital do Camboja - 20/06/2017

zoom_out_map 6/9 No santuário de Sufi Saint Khawaja Naqshband, em Srinagar na Índia, uma mulher faz suas preces durante o jejum do mês do Ramadã - 20/06/2017 (Danish Ismail/Reuters) No santuário de Sufi Saint Khawaja Naqshband, em Srinagar na Índia, uma mulher faz suas preces durante o jejum do mês do Ramadã - 20/06/2017

zoom_out_map 7/9 O filhote de rinoceronte branco "Tayo", de apenas quatro meses, reconhece seu recinto no Serengeti-Park, em Hodenhagen no norte da Alemanha - 20/06/2017 (Silas Stein/AFP) O filhote de rinoceronte branco "Tayo", de apenas quatro meses, reconhece seu recinto no Serengeti-Park, em Hodenhagen no norte da Alemanha - 20/06/2017

zoom_out_map 8/9 Presidente Michel Temer é recebido pela guarda de honra russa na chegada ao aeroporto de Vnukovo, em Moscou - 20/06/2017 (Kirill Kudryavtsev/AFP) Presidente Michel Temer é recebido pela guarda de honra russa na chegada ao aeroporto de Vnukovo, em Moscou - 20/06/2017