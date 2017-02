Imagens do dia 20 de fevereiro

5 /9 Homem lava seu caminhão com água da chuva em Cabul, no Afeganistão - 20/02/2017 (Mohammed Ismail/Reuters)

8/9 Stephen Curry, Golden State Warriors disputa bola com Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, durante temporada do NBA All Star 2017 - 20/02/2017 (Ronald Martinez/AFP)