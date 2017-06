Imagens do dia 19 de junho

zoom_out_map 1/11 Avião é fotografado durante o por do sol em Jacarta na Indonésia - 18/06/2017 (Bay Ismoyo/AFP) Avião fotografado durante o por do sol em Jacarta na Indonésia - 18/06/2017

zoom_out_map 2/11 Jogadores da Alemanha comemoram o gol contra a Austrália, pela Copa das Confederações, no Olimpiyskiy Stadion Fisht, em Sochi - 19/06/2017 (Carl Recine/Reuters) Alemanha - Copa das Confederações

zoom_out_map 3/11 Uma policial vigia local onde pessoas deixam flores à vítima de atropelamento em Finsbury Park - 19/06/2017 (Kevin Coombs/Reuters) Finsbury Park - 19/06/2017

zoom_out_map 4/11 Policiais e bombeiros realizam operação na Avenida Champs Élysées após um incidente com uma van no centro de Paris, na França - 19/06/2017 (Gonzalo Fuentes/Reuters) Policiais e bombeiros realizam operação na Avenida Champs Élysées após um incidente com uma van no centro de Paris, na França - 19/06/2017

zoom_out_map 5/11 Refugiadas afegãs esperam para atendimento no centro de registro do Agência da Onu para Refugiados na cidade de Peshawar no Paquistão - 19/06/2017 (Abdul Majeed/AFP) Refugiadas afegãs esperam para atendimento no centro de registro do Agência da Onu para Refugiados na cidade de Peshawar no Paquistão - 19/06/2017

zoom_out_map 6/11 Policiais se preparam para examinar a cena de um ataque com uma van nos arredores da Mesquita de Finsbury Park. Um motorista avançou com o veículo contra pedestres que deixavam a mesquita no norte Londres - 19/06/2017 (Carl Court/Getty Images) Policiais se preparam para examinar a cena de um ataque com uma van nos arredores da Mesquita de Finsbury Park. Um motorista avançou com o veículo contra pedestres que deixavam a mesquita no norte Londres - 19/06/2017

zoom_out_map 7/11 Uma mulher e uma criança olham da janela de casa em uma vila inundada nos arredores de Agartala, na Índia - 19/06/2017 (Jayanta Dey/Reuters) Uma mulher e uma criança olham da janela de casa em uma vila inundada nos arredores de Agartala, na Índia - 19/06/2017

zoom_out_map 8/11 Residentes da cidade rebelde de Douma, rompem o jejum do Ramadã com a refeição 'iftar' em uma rua fortemente danificada - 18/06/2017 (Hamza Al-Ajweh/AFP) Residentes da cidade rebelde de Douma, rompem o jejum do Ramadã com a refeição 'iftar' em uma rua fortemente danificada - 18/06/2017

zoom_out_map 9/11 Um cervo morto é fotografado na estrada em uma área afetada por um incêndio florestal na Vila Pedro, Figueiro dos Vinhos, Portugal - 19/06/2017 (Patricia de Melo Moreira/AFP) Um cervo morto é fotografado na estrada em uma área afetada por um incêndio florestal na Vila Pedro, Figueiro dos Vinhos, Portugal - 19/06/2017

zoom_out_map 10/11 Agricultores e ativistas queimam um retrato do primeiro-ministro Narendra Modi durante um protesto contra o governo e as mortes de fazendeiros no estado de Madhya Pradesh, em Calcutá, na Índia - 19/06/2017 (Dibyangshu Sarkar/AFP) Agricultores e ativistas queimam um retrato do primeiro-ministro Narendra Modi durante um protesto contra o governo e as mortes de fazendeiros no estado de Madhya Pradesh, em Calcutá, na Índia - 19/06/2017