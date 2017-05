Imagens do dia 18 de maio

4/7 Movimentação na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, durante operação da força-tarefa da Lava-Jato, deflagrada hoje, após a delação do dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, que entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação do senador Aécio Neves pedindo a ele R$ 2 milhões - 18/05/2017 (José Lucena/Folhapress)