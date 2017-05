Imagens do dia 16 de maio

Menino se refresca em uma cachoeira enlameada no subúrbio da província de Jalalabad, no Afeganistão - 16/05/2017

3 /17 Menino se refresca em uma cachoeira enlameada no subúrbio da província de Jalalabad, no Afeganistão - 16/05/2017 (Parwiz/Reuters)

4 /17 Menino deslocado, ferido durante conflitos entre forças iraquianas e jihadistas islâmicos é tratado perto da linha de frente no oeste de Mosul, no Iraque - 16/05/2017 (Danish Siddiqui/Reuters)

6 /17 A primeira-ministra britânica, Theresa May visita alunos em uma escola em Birmingham, no Reino Unido - 16/05/2017 (Dan Kitwood/AFP)

7 /17 O gari Renato Luiz Feliciano Lourenço, também conhecido como Sorriso samba com seus colegas de trabalho para comemorar o Dia Nacional do Gari na Praça Mauá, no Rio de Janeiro - 16/05/2017 (Yasuyoshi Chiba/AFP)

10 /17 Filhote de tigre siberiano branco recém-nascido é retratado em seu recinto no zoológico de San Jorge em Ciudad Juarez, no México - 15/05/2017 (Jose Luis Gonzalez/Reuters)

11/17 Membro da Força Nacional de Segurança patrulha as ruas no entorno do complexo de favelas do Chapadão durante operação que tenta coibir o roubo de veículos e cargas no estado do Rio de Janeiro - 16/05/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

