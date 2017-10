Imagens do dia 13 de outubro

Filhotes de panda são fotografados no momento de lazer no Centro de Conservação e Pesquisa de Pandas Gigantes da Shenshuping, em Wenchuan, na província de Sichuan, no sudoeste da China - 13/10/2017

2/5 Indian school boys gather to make a portrait of the late former Indian president APJ Abdul Kalam to mark the 86th anniversary of his birth in Chennai on October 13, 2017.India's former president and top scientist Kalam, who played a lead role in the country's nuclear weapons tests, died in 2015 (Arun Sankar/AFP)

Alunos de uma escola indiana se reúnem para fazer um retrato do ex-presidente indiano APJ Abdul Kalam, para comemorar seu 86º aniversário, em Chennai, na Índia. O ex presidente e ex-cientista indiano Kalam, que desempenhou um papel principal nos testes de armas nucleares do país, morreu em 2015 - 13/10/2017