Imagens do dia 13 de novembro

O primeiro-ministro do Vietnã, Nguyen Xuan Phuc, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o presidente filipino Rodrigo Duterte, juntam-se para uma foto durante a 31ª reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Manila - 13/11/2017

1 /11 O primeiro-ministro do Vietnã, Nguyen Xuan Phuc, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o presidente filipino Rodrigo Duterte, juntam-se para uma foto durante a 31ª reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Manila - 13/11/2017 (Jim Watson/)

Manifestantes queimam uma representação do presidente norte-americano Donald Trump, durante um protesto contra sua participação na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Manila, nas Filipinas - 13/11/2017

4 /11 Manifestantes queimam uma representação do presidente norte-americano Donald Trump, durante um protesto contra sua participação na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Manila, nas Filipinas - 13/11/2017 (Erik De Castro/)

Refugiados rohingya atravessam em uma jangada improvisada pelo Rio Naf para chegar a Bangladesh, onde se abrigarão no acampamento para refugiados de Cox's Bazar - 13/11/2017

5 /11 Refugiados rohingya atravessam em uma jangada improvisada pelo Rio Naf para chegar a Bangladesh, onde se abrigarão no acampamento para refugiados de Cox's Bazar - 13/11/2017 (Mohammad Ponir Hossain/)

Um carvoeiro descarrega um saco de carvão de um caminhão em uma fábrica na cidade de Cabul, capital do Afeganistão - 13/11/2017

6 /11 Um carvoeiro descarrega um saco de carvão de um caminhão em uma fábrica na cidade de Cabul, capital do Afeganistão - 13/11/2017 (Noorullah Shirzada/)

Moradores se juntam ao redor de uma fogueira em uma área aberta após um terremoto em Sarpol-e Zahab na província de Kermanshah no Irã - 13/11/2017

7 /11 Moradores se juntam ao redor de uma fogueira em uma área aberta após um terremoto em Sarpol-e Zahab na província de Kermanshah no Irã - 13/11/2017 (Pouria Pazikeh/ISNA/)

Um pequeno boneco de neve é construído com o cair das primeiras nevadas na montanha de Feldberg, perto de Frankfurt, Alemanha - 13/11/2017

9 /11 Um pequeno boneco de neve é construído com o cair das primeiras nevadas na montanha de Feldberg, perto de Frankfurt, Alemanha - 13/11/2017 (Kai Pfaffenbach/)

10/11 Uma representação do Cristo Redentor inflável é vista durante o pôr do sol no céu da cidade de Sidney, na Austrália. O boneco é parte de uma campanha publicitária em uma empresa de apostas online - 13/11/2017 (Steve Christo/)

Uma representação do Cristo Redentor inflável é vista durante o pôr do sol no céu da cidade de Sidney, na Austrália. O boneco é parte de uma campanha publicitária em uma empresa de apostas online - 13/11/2017