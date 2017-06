Imagens do dia 13 de junho

O técnico Tite durante amistoso da seleção brasileira contra a Austrália no Melbourne Cricket Ground em Melbourne - 13/06/2017

1 /11 O técnico Tite durante amistoso da seleção brasileira contra a Austrália no Melbourne Cricket Ground em Melbourne - 13/06/2017 (Jason Reed/Reuters)

2/11 Fiéis participam das comemorações e missas em homenagem ao Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro e protetor dos pobres, no Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro, RJ. (André Horta/Fotoarena/Folhapress)

Fiéis participam das comemorações e missas em homenagem ao Dia de Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro e protetor dos pobres, no Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro, RJ.