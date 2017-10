Imagens do dia 12 de outubro

O príncipe William, Duque de Cambridge, é recebido pelo ex-cabo do Serviço Aéreo Especial da Nova Zelândia Bill Henry "Willie" Apiata, no muro do Memorial da Nova Zelândia para os desaparecidos, durante uma comemoração para a Batalha de Passchendaele, marcando o centenário da Terceira Batalha de Ypres durante a Primeira Guerra Mundial, onde a divisão da Nova Zelândia sofreu grandes perdas, no Cemitério Tyne Cot, Bélgica - 12/10/2017

3 /8 O príncipe William, Duque de Cambridge, é recebido pelo ex-cabo do Serviço Aéreo Especial da Nova Zelândia Bill Henry "Willie" Apiata, no muro do Memorial da Nova Zelândia para os desaparecidos, durante uma comemoração para a Batalha de Passchendaele, marcando o centenário da Terceira Batalha de Ypres durante a Primeira Guerra Mundial, onde a divisão da Nova Zelândia sofreu grandes perdas, no Cemitério Tyne Cot, Bélgica - 12/10/2017 (Tim Rooke/Pool/Getty Images)

Papa Francisco defuma um incenso no altar enquanto celebra uma Missa durante o 100º aniversário da Congregação para as Igrejas Orientais, na Basílica Santa Maria Maior, em Roma, na Itália - 12/10/2017

4 /8 Papa Francisco defuma um incenso no altar enquanto celebra uma Missa durante o 100º aniversário da Congregação para as Igrejas Orientais, na Basílica Santa Maria Maior, em Roma, na Itália - 12/10/2017 (Max Rossi/Reuters)

Jeunghun Wang, da Coréia do Sul, participa do primeiro dia do campeonato de golfe Italian Open, no Golf Club Milano, em Monza, Itália - 12/10/2017

5 /8 Jeunghun Wang, da Coréia do Sul, participa do primeiro dia do campeonato de golfe Italian Open, no Golf Club Milano, em Monza, Itália - 12/10/2017 (Stuart Franklin/Getty Images)

7/8 Competidores participam do evento "A mini-batalha entre os pilotos de MotoGP e as crianças com mini motos elétricas no Mobi Park" que acontece no autódromo de Twin Ring Motegi, em Motegi, no Japão - 12/10/2017 (Mirco Lazzari gp/Getty Images)

Competidores participam do evento "A mini-batalha entre os pilotos de MotoGP e as crianças com mini motos elétricas no Mobi Park" que acontece no autódromo de Twin Ring Motegi, em Motegi, no Japão - 12/10/2017