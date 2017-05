Imagens do dia 12 de maio

Bebê elefante brinca com um cuidador da unidade da conservação de Trumon em uma área da reserva de animais selvagens no distrito de Aceh, na Indonésia - 10/05/2017

1 /12 Bebê elefante brinca com um cuidador da unidade da conservação de Trumon em uma área da reserva de animais selvagens no distrito de Aceh, na Indonésia - 10/05/2017 (Chaideer Mahyuddin/AFP)

2 /12 Ecem Cankaya da Turquia compete na qualificação individual de ginástica rítmica durante os Jogos Islâmicos da Solidariedade em Baku, no Azerbaijão - 12/05/2017 (Dan Mullan/Getty Images)

3 /12 Papa Francisco faz uma oração em frente à imagem de Nossa Senhora de Fátima na Capela das Aparições no Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal - 12/05/2017 (Nuno Andre Ferreira/Reuters)

4 /12 A girafa recém-nascida Gus é fotografada no Noah's Ark Zoo Farm em Bristol, na Inglaterra - 12/05/2017 (Matt Cardy/Getty Images)

5 /12 Pessoas tiram fotos em frente à instalação 'Ponte Dourada na Rota da Seda', montada do lado de fora do Centro Nacional de Convenções em Pequim, na China - 11/05/2017 (STR/Reuters)

6 /12 A lince siberiana Yana boceja enquanto descansa dentro de seu recinto no zoológico de Krasnoyarsk, na Rússia - 12/05/2017 (Ilya Naymushin/Reuters)

7 /12 Idosos cobrem o rosto após serem atingidos com gás de pimenta pulverizado por policiais durante manifestação contra o presidente Nicolás Maduro em Caracas, Venezuela - 12/05/2017 (Marco Bello/Reuters)

8/12 Menina carrega um bebê em uma mochila enquanto iraquianos deslocados do bairro de al-Islah al-Zaraye, no oeste de Mosul, fogem de sua área durante confrontos das forças de segurança contra jihadistas do Estado Islâmico - 12/05/2017 (Ahmad Al-Rubaye/AFP)

