Imagens do dia 1 de fevereiro

zoom_out_map 1/7 Criança escreve com um giz em uma parede durante o festival Shreepanchami no templo Saraswati em Catmandu, Nepal (Navesh Chitrakar/Reuters)

zoom_out_map 2/7 Trabalhadores do setor público protestam por aumento de salário em Düsseldorf, Alemanha (Wolfgang Rattay/Reuters)

zoom_out_map 3/7 Soldado paramilitar caminha pelo Parque Ditan durante as comemorações do Ano Novo Lunar, em Beijing (Fred Dufour/AFP)

zoom_out_map 4/7 Artistas locais fazem chuva de fagulhas com ferro derretido durante as comemorações do Ano Novo Lunar em Anyang, China (Stringer/Reuters) Artistas locais fazem chuva de fagulhas com ferro derretido durante as comemorações do Ano Novo Lunar em Anyang, China

zoom_out_map 5/7 Mulher posa embaixo de lanternas no Parque Ditan durante as comemorações do Ano Novo Lunar, em Beijing (Fred Dufour/AFP)

zoom_out_map 6/7 Aproximadamente 2000 pessoas boiam em formação e entram para o Guiness como novo record mundial de maior número de pessoas boiando com as mãos dadas, no lago salgado Epecuen, na Argentina (Municipio Adolfo Alsina/Reuters) Aproximadamente 2000 pessoas boiam em formação e entram para o Guiness como novo record mundial de maior número de pessoas boiando com as mãos dadas, no lago salgado Epecuen, na Argentina