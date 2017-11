Imagens do dia 07 de novembro

Imigrante é resgatado por um barco da ONG alemã Sea-Watch no Mar Mediterrâneo. Durante um naufrágio, cinco pessoas morreram, incluindo um recém nascido - 06/11/2017

1 /6 Imigrante é resgatado por um barco da ONG alemã Sea-Watch no Mar Mediterrâneo. Durante um naufrágio, cinco pessoas morreram, incluindo um recém nascido - 06/11/2017 (Alessio Paduano/)

Membro tradicional do exército sikh, atravessa uma ferrovia em meio a uma densa neblina causada pela poluição nos arredores da estação de Amritsar, na Índia - 07/11/2017

2 /6 Membro tradicional do exército sikh, atravessa uma ferrovia em meio a uma densa neblina causada pela poluição nos arredores da estação de Amritsar, na Índia - 07/11/2017 (Narinder Nanu/)

4/6 Soldados russos marcham sobre a Praça Vermelha para marcar o 76º aniversário da batalha de 1941, quando os soldados do Exército Vermelho passaram pelas paredes do Kremlin para lutar contra as tropas da Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial - 07/11/2017 (Mladen Antonov/)

Soldados russos marcham sobre a Praça Vermelha para marcar o 76º aniversário da batalha de 1941, quando os soldados do Exército Vermelho passaram pelas paredes do Kremlin para lutar contra as tropas da Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial - 07/11/2017