Imagens do dia 07 de julho

2 /10 Garota brinca com lençois que separam quartos de famílias em um acampamento improvisado em Marawi, nas Filipinas, após tropas do governo e terroristas entrarem em confronto na cidade - 07/07/2017 (Jorge Silva/Reuters)

4/10 Elefante selvagem é fotografado pastanto próximo ao perímetro do santuário Parque Nacional do Udawalawe, no Sri Lanka - 07/07/2017 (Lakruwan Wanniarachchi/AFP)