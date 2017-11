Imagens do dia 06 de novembro

1. Migração de inverno dos pelicanos na República Checa zoom_out_map 1/8 Os pelicanos do zoológico de Liberec, na República Checa, não têm a necessidade de voar para o sul durante o outono, para escaparem do frio do hemisfério norte, funcionários do zoo cuidam da migração dos animais para um recinto de inverno, onde ficaram aquecidos até que possam ser soltos em seu habitat a céu aberto no fim da estação - 06/11/2017 (David W Cerny/Reuters) Os pelicanos do zoológico de Liberec, na República Checa, não têm a necessidade de voar para o sul durante o outono, para escaparem do frio do hemisfério norte, funcionários do zoo cuidam da migração dos animais para um recinto de inverno, onde ficaram aquecidos até que possam ser soltos em seu habitat a céu aberto no fim da estação - 06/11/2017

2. Refugiado rohingya
Hosne Ara, um rohingya de 4 anos, refugiado a 2 meses é fotografado no centro para crianças no campo de refugiados de Kutupalong, perto de Cox's Bazar, no Bangladesh - 06/11/2017 (Hannah McKay/Reuters)

3. Lançamento de satélites na China
Dois satélites tipo BeiDou-3, são lançados de um mesmo foguete da plataforma de lançamento da Xichang Satellite, na província de Sichuan, China - 05/11/2017 (STR/Reuters)

4. Trump visita o Japão
O presidente dos EUA, Donald Trump, é recebido pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, no palácio de Akasaka, em Tóquio, no Japão - 06/11/2017 (Jonathan Ernst/Reuters)

5. Tufão Damrey atinge o Vietnã
Uma mulher é fotografada atravessando uma rua alagada após a passagem do Tufão Damrey, na Cidade Antiga de Hoi An, no Vietnã - 06/11/2017 (Kham/Reuters)

6. Homenagem às vitimas do tiroteio em igreja no Texas
Uma mulher e uma criança são vistas durante uma prestação de homenagens com velas, para as vítimas do tiroteio na Primeira Igreja Batista em Sutherland Springs, no estado americano do Texas - 06/11/2017 (Suzanne Cordeiro/AFP)

7. Moscou, capital da Rússia
Vista aérea do distrito comercial da cidade de Moscou, cortado pelo Rio Moskva, durante a noite do dia 5/11 na Rússia (Dmitry Serebryakov/AFP)