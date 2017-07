Imagens do dia 05 de julho

Imagem divulgada pela Agência Central Norte Coreana de Notícias (KCNA) mostra o ditador Kim Jong-Un comemorando o teste-fogo bem sucedido do míssil balístico intercontinental Hwasong- 14 em um local não revelado - 05/07/2017

1 /10 Imagem divulgada pela Agência Central Norte Coreana de Notícias (KCNA) mostra o ditador Kim Jong-Un comemorando o teste-fogo bem sucedido do míssil balístico intercontinental Hwasong- 14 em um local não revelado - 05/07/2017 (KCNA/AFP)

Tanque da Divisão de Resposta de Emergência dispara contra alvos do Estado Islâmico na cidade velha de Mosul, no Iraque - 05/07/2017

2 /10 Tanque da Divisão de Resposta de Emergência dispara contra alvos do Estado Islâmico na cidade velha de Mosul, no Iraque - 05/07/2017 (Alaa Al-Marjani/Reuters)

O pequeno filhote de elefante de apenas um dia de vida, Minh-Tan, é fotografado entre sua mãe Douanita (à esq.) e sua irmã Sita em seu recinto no zoológico de Osnabrueck, no norte da Alemanha - 05/07/2017

3 /10 O pequeno filhote de elefante de apenas um dia de vida, Minh-Tan, é fotografado entre sua mãe Douanita (à esq.) e sua irmã Sita em seu recinto no zoológico de Osnabrueck, no norte da Alemanha - 05/07/2017 (Friso Gentsch/DPA/AFP)

4 /10 Modelos desfilam com peças desenhadas pela estilista libanesa Elie Saab, na Semana de Moda de Paris, na França - 05/07/2017 (Charles/Reuters)

6 /10 Família caminha em área portuária do Canal de Suez em Cairo, no Egito - 05/07/2017 (Amr Abdallah Dalsh/Reuters)

Competidores participam da quarta etapa da 104ª edição do Tour de France entre as cidades de Vittel e La Planche des Belles Fille, na França - 05/07/2017

7 /10 Competidores participam da quarta etapa da 104ª edição do Tour de France entre as cidades de Vittel e La Planche des Belles Fille, na França - 05/07/2017 (Lionel Bonaventure/AFP)

8/10 Homem anda de bicicleta na margem do rio Yalu, que conecta as cidades norte-coreanas de Sinuiju e Dandong, na fronteira com a China - 05/07/2017 (Nicolas Asfouri/AFP)

Homem anda de bicicleta na margem do rio Yalu, que conecta as cidades norte-coreanas de Sinuiju e Dandong, na fronteira com a China - 05/07/2017