Imagens do dia 04 de julho

2/11 Ativistas do grupo "Attac" usam máscaras do presidente dos EUA, Donald Trump, do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, do presidente francês, Emmanuel Macron, da primeira-ministra britânica Theresa May, a chanceler alemã Angela Merkel e do presidente russo, Vladimir Putin, como forma de protesto enquanto apertam um globo inflável, em Hamburgo, no norte da Alemanha. Mais de 30 manifestações foram programadas nos dias anteriores e durante a reunião de dois dias do G20 que começa sexta-feira, 7 de julho de 2017, protegida por quase 20 mil policiais - 04/07/2017 (Daniel Reinhardt/AFP)

