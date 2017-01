Imagens do dia 04 de janeiro

1 /13 Papa Francisco beija uma criança no final de sua audiência geral semanal na Sala Paulo VI, no Vaticano - 04/01/2017 (Filippo Monteforte/AFP)

2 /13 Policiais e bombeiros de Nova York socorrem os feridos após um descarrilamento na estação Atlantic, no Brooklyn - 04/01/2017 (Drew Angerer/Getty Images)

3 /13 Monges budistas fazem fila para coletar leite quente e distribuir aos devotos durante evento com a presença do líder tibetano O Dalai Lama em Bodhgaya, na Índia - 04/01/2017 (Dibyangshu Sarkar/AFP)

4 /13 Mulheres em vestimentas tradicionais japonesas praticam esportes em um templo religioso na cidade de Kyoto, no Japão - 04/01/2017 (Jiji Press/Japan OUT/AFP)

6/13 Adutora se rompe na Estrada do Lameirão, bairro do Santíssimo, Zona Oeste do Rio de Janeiro e volume de água assusta os moradores - 04/01/2017 (/Reprodução)