Imagens do dia 03 de outubro

2/5 Duas mulheres usam o vestido tradicional hanbeok coreano na entrada do palácio Gyeongbokgung, em Seul, durante o feriado Chuseok, de uma semana no qual as famílias geralmente oferecem agradecimentos e orações a seus antepassados - 03/10/2017 (Ed Jones/AFP)

Duas mulheres usam o vestido tradicional hanbeok coreano na entrada do palácio Gyeongbokgung, em Seul, durante o feriado Chuseok, de uma semana no qual as famílias geralmente oferecem agradecimentos e orações a seus antepassados - 03/10/2017