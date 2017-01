Imagens do dia 02 de janeiro

1 /14 Piloto espanhol Carlos Sainz, na Peugeot, compete da primeira fase do Rally Dakar 2017 em Assunção, Paraguai - 02/01/2017 (Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool/Divulgação)

2 /14 O presidente da França, François Hollande, e o ministro da Defesa francês, Jean-Yves Le Drian, visitam um posto militar nos arredores da cidade de Mosul, no Iraque - 02/01/2017 (Christophe Ena/AFP)

3 /14 Homem anda com seu camelo através do deserto de Liwa, a oeste de Abu Dhabi, durante o Moreeb Dune Festival - 02/01/2017 (Karim Sahib/AFP)

4 /14 Oscar Camps, fundador da ONG espanhola Proactiva Open Arms, segura uma criança resgatada de um bote superlotado de imigrantes no Mar Mediterrâneo, na costa da Líbia - 02/01/2017 (Yannis Behrakis/Reuters)

5 /14 Famílias de presidiários do complexo Anisio Jobim aguardam do lado de fora por informações sobre presos que participam de rebelião, em Manaus - 02/01/2017 (Marcio Silva/AFP)

6 /14 Cisnes procuram por alimento enquanto nadam no lago do Hyde Park em Londres, na Inglaterra - 02/01/2017 (Stefan Wermuth/Reuters)

7 /14 Menino é segurado enquanto recebe a vacina durante campanha contra a poliomielite em Quetta, no Paquistão - 02/01/2017 (Naseer Ahmed/Reuters)

9 /14 Criança brinca com um pintinho colorido em uma favela de Mumbai, na Índia - 02/01/2017 (Shailesh Andrade/Reuters)

11 /14 Mãe de um dos seguranças boate Reina, alvo de um ataque terrorista na noite e Ano Novo, chora durante o funeral do filho em Istambul, na Turquia - 02/01/2017 (Umit Bektas/Reuters)

13/14 O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, participa de campanha de doação de sangue no Hemorio Frei Caneca, no centro da cidade - 02/01/2017 (@marcelocrivella/Facebook)