Imagens do dia 01 de dezembro

2 /11 Funcionária verifica uma réplica do troféu da Copa do Mundo em uma fábrica na cidade de Dongguan, província de Guangdong, China - 01/12/2017 (STR/)

3 /11 O sistema de manutenção de grama é visto trabalhando no campo do Estádio Luzhniki, que receberá jogos da Copa do Mundo FIFA 2018 em Moscou, na Rússia - 01/12/2017 (Maxim Shemetov/)

Um policial paquistanês observa uma mancha de sangue no chão do Instituto de Treinamento da Agricultura, após um ataque de militantes do Talibã em Peshawar. As autoridades confirmaram nove mortos e dezenas de feridos, vitmas do Talibã enquanto comemoravam o aniversário do profeta Maomé - 01/12/2017