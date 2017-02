Imagens da semana (6 a 10 de fevereiro)

zoom_out_map 1/22 Soldados do Exército patrulham praia em Vila Velha (ES). Crise na segurança pública do Espírito Santo levou caos ao estado e à capital Vitória, com a greve da Polícia Militar - 08/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

Exército patrulha avenidas da cidade de Vitória, Espírito Santo (Paulo Whitaker/Reuters)

Policiais militares e servidores públicos estaduais entraram em confronto em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) - 09/02/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Tigres siberianos se preparam para atacar presa em um retiro de procriação de tigres em Mudanjiang, China - 10/02/2017 (Stringer/Reuters)

Carros ficam cobertos de neve durante forte nevasca em Kiev, na Ucrânia - 06/02/2017 (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Uma mulher se protege da neve com seu cachecol-09/02/2017 (Jewel SAMAD/AFP)

Mascote da Olimpíada de Inverno de PyeongChang acena durante festival na Coreia do Sul - 10/02/2017 (Kim Hong-Ji/Reuters)

Filhote de urso polar se protege embaixo de sua mãe em zoológico de Mulhouse, leste da França - 10/02/2017 (Sebastien Bozon/AFP)

Manifestantes protestam contra a falta de polícia nas ruas queimando pneus em frente ao quartel central da PM do Espírito Santo - 07/02/2017 (Pablo Jacob/Agência o Globo)

Oficiais do exército prendem dois homens suspeitos de roubarem lojas em Vitória, no Espírito Santo. O estado enfrenta uma grave crise de segurança pública devido à paralisação dos policiais militares que reivindicam reajuste salarial e melhores condições de trabalho - 07/02/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

Manifestantes contrários a greve da PM protestam em frente ao Quartel do Comando Geral da PM, no bairro de Maruípe (Gabriel Lordello/Folhapress)

Presidente da Argentina, Mauricio Macri, visita o Brasil e se reúne com Michel Temer no Palácio do Planalto, em Brasília - 07/02/2017 (Andressa Anholete/AFP)

Senador australiano Nick Xenophon exibe um tapete com o rosto do presidente americano, Donald Trump, em frente ao Parlamente em Canberra, Austrália - 07/02/2017 (Mick Tsikas/Reuters)

Em mensagem, o ministro Alexandre de Moraes diz que o presidente Temer vai anunciá-lo às 19h ao STF (Pedro Ladeira/Folhapress)

O deputado Jair Bolsonaro troca mensagens com o filho pelo celular (Lula Marques/Facebook)

Esquiadora americana Breezy Johnson compete no campeonato mundial de esqui em St. Moritz, na Suiça - 07/02/2017 (Stefano Rellandini/Reuters)

Modelo se prepara para desfilar durante Semana de Moda de Nova York - 10/02/2017 (Brendan McDermid/Reuters)

Filhote gêmeo da panda gigante nascido em agosto de 2016, é visto em seu recinto em imagem divulgada hoje pelo zoológico de Schoenbrunn em Viena, na Áustria - 08/02/2017 (Daniel Zupanc/Schoenbrunn Zoo/Reuters)

Balão no formado da personagem Mestre Yoda, dos filmes Star Wars, sobrevoa a cidade de Manila durante Festival Internacional de Balões de Ar Quente, nas Filipinas - 09/02/2017 (Ted Aljibe/AFP)

Funcionária do zoológico de Krasnoyarsk, na Sibéria realiza um programa de treinamento de domesticação com uma raposa vermelha de 11 meses para pesquisa e interação do animal com os visitantes do zoológico - 08/02/2017 (Ilya Naymushin/Reuters)

Voluntários trabalham para salvar uma das centenas de baleias que desviaram de sua rota de migração e acabaram encalhadas na praia Golden Bay, na Nova Zelândia - 10/02/2017 (Anthony Phelps/Reuters)