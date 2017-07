Imagens da semana (26 a 30 de junho)

zoom_out_map 1/24 Membro do Esquadrão Anti-Terrorismo do Iraque posa para foto em frente a uma mesquita destruída na Cidade Velha de Mosul - 30/06/2017 (Ahmad Al-Rubaye/AFP)

Mulher muçulmana passa em frente a uma representação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Berlim, na Alemanha - 27/06/2017 (Sean Gallup/Getty Images)

Manifestantes se reúniram no centro do Rio de janeiro para protestar contra o governo de Michel Temer. Os manifestantes pedem a saída do presidente e a convocação de eleições diretas - 30/06/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Casamento de Lionel Messi, 30 anos, e Antonella Roccuzzo, 29 anos, em Rosário, Argentina - 30/06/2017 (Marcos Brindicci/Reuters)

Relâmpagos são vistos durante uma tempestade em Munique, no sul da Alemanha - 26/06/2017 (Marcel Kusch/DPA/AFP)

Mariana Carvalho lê denúncia contra Michel Temer para plenário vazio, em Brasília - 29/06/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters)

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) - 29/06/2017 (Evaristo Sá/AFP)

Presidente Michel Temer faz pronunciamento após denúncia por corrupção da Procuradoria Geral da República - 27/06/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters)

Presidente Michel Temer faz pronunciamento após denúncia por corrupção da Procuradoria Geral da República - 27/06/2017 (Alan Santos/PR/Divulgação)

O presidente Michel Temer participa de cerimônia de sanção da lei que regulamenta a diferenciação de preço - 26/06/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala ao telefone com o primeiro-Ministro irlandês Leo Varadkar no telefone do escritório oval da Casa Branca em Washington - 27/06/2017 (Alex Wong/Reuters)

Casal homosexual comemora a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em frente aos portões do parlamento alemão de Bundestag, em Berlim. (Fabrizio Bensch/Reuters)

Pessoas se reúnem na estrada a beira mar Marine Drive, para sentir a água das ondas quebrando, em Mumbai na índia - 28/06/2017 (Punit Paranjpe/AFP)

Policiais desarmam barricada feita por manifestantes durante protesto contra as reformas econômicas propostas pelo presidente Michel Temer nesta manhã em São Paulo. (Nacho Doce/Reuters)

Bombeiros trabalham para apagar fogo causado por ofensiva do exército iraquiano, com objetivo de retomar a cidade de Mosul, antes ocupada pelo Estado Islâmico (Chris McGrath/Getty Images)

Crianças da Escola Primária Corazon Aquino participam de um treinamento de terremoto em Manila, nas Filipinas - 29/06/2017 (Noel Celis/AFP)

Mulher carrega sobrinha para centro de distribuição de alimentos instalado em Mosul após investida do exército iraquiano contra o Estado Islâmico (Carl Court/Getty Images)

Manifestantes pró-democracia escalam o monumento simbólico de Golden Bauhinia dado pela China em 1997 em protesto antes da visita do presidente chinês Xi Jinping em Hong Kong - 28/06/2017 (Anthony Wallace/AFP)

Pastor conduz seu rebanho de ovelhas em meio a um lixão em Ghazipur, Délhi, na Índia - 28/06/2017 (Cathal McNaughton/Reuters)

O jogador Leon Goretzka da Alemanha marca o gol durante a partida contra o México válida pelas semifinais da Copa das Confederações 2017 - 29/06/2017 (Carl Recine/Reuters)

Goleiro chileno, Claudio Bravo, defende todos os pênaltis durante partida contra Portugal, válida pela semi-final da Copa das Confederações - 28/06/2017 (Grigory Duker/Reuters)

Manifestante protesta contra o governo de Nicolás Maduro em Caracas, na Venezuela - 29/06/2017 (FEDERICO PARRA/AFP)

Filhote recém-nascido de zebra de Burchell é fotografado junto de sua mãe no zoológico de Schoenbrunn, em Viena, na Áustria - 29/06/2017 (Heinz-Peter Bader/Reuters)