Imagens da Semana (25 a 29 de setembro)

1. Imagens do dia - Segurança do Paquistão zoom_out_map 1/25 Soldados do exército de segurança nacional do Paquistão fazem patrulha durante procissão do oitavo dia do mês sagrado de Muharamm, que relembra a morte de Imam Hussein, neto do profeta Maomé, em Karachi - 29/09/2017 (Assif Hassan/AFP)

2. Festival Hindu Dashain zoom_out_map 2/25 Devotos hindus jogam água em um búfalo que será sacrificado durante o Festival Hindu Dashain na cidade de Bhaktapur, nos arredores de Katmandu, Nepal. Dashain é o festival mais longo e mais auspicioso do calendário nepalês e celebra o triunfo do bem sobre o mal - 29/09/2017 (Prakash Mathema/AFP)

3. Imagens do dia - Pescadores em Bali zoom_out_map 3/25 Pescadores trabalham na praia de Karangasem, em Bali, localizada próxima ao vulcão Agung, que está prestes a entrar em erupção - 29/09/2017 (Bay Ismoyo/AFP)

4. Festival Durga Puja na Índia zoom_out_map 4/25 Devotos hindus se preparam para sacrificar um búfalo como parte de um ritual durante o festival Durga Puja em um templo nos arredores de Guwahati, na Índia - 28/09/2017 (Anuwar Hazarika/Reuters)

5. Papa Francisco zoom_out_map 5/25 Papa Francisco é fotografado em meio a fiéis durante a audiência geral de quarta-feira na Praça de São Pedro, no Vaticano - 27/09/2017 (Alessandro Bianchi/Reuters)

6. Cruzeiro e Flamengo zoom_out_map 6/25 Jogadores do Cruzeiro comemoram o título de campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro é pentacampeão da Copa do Brasil - 28/09/2017 (Pedro Vilela/Getty Images)

7. O Cruzeiro é pentacampeão da Copa do Brasil - 28/09/2017 zoom_out_map 7/25 Jogadores do Cruzeiro comemoram o título de campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro é pentacampeão da Copa do Brasil - 28/09/2017 (Washington Alves/Reuters)

8. Manifestantes protestam contra a redução da maioridade penal na CCJ, em Brasília - 27/09/2017 zoom_out_map 8/25 Manifestantes protestam contra a redução da maioridade penal na CCJ, em Brasília - 27/09/2017 (Marcos Oliveira/Agência Senado) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião com 42 itens na pauta. Entre eles, o PLS 513/2013, que altera a Lei de Execução Penal e a PEC 33/2012, que trata da redução da maioridade penal.Manifestantes com cartazes em mãos contra a maioridade penal.

9. Explosão em um depósito de munições militares na Ucrânia zoom_out_map 9/25 Autoridades ucranianas evacuaram cerca de 30 mil pessoas da região central de Vinnytsya, depois que um enorme depósito de munições militares pegou fogo e desencadeou conchas de artilharia e explosões que os promotores estavam tratando como um ato de "sabotagem" - 27/09/2017 (Gleb Garanich/Reuters)

10. Neymar e Cavani do PSG zoom_out_map 10/25 Neymar e Cavani do PSG durante partida contra o Bayern de Munique no estádio Parc des Princes, pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões - 27/09/2017 (CHRISTOPHE SIMON/AFP)

11. Santiago, Chile - 27/09/2017 zoom_out_map 11/25 Jovem é preso durante uma manifestação para solicitar mudanças no sistema educacional em Santiago, Chile - 27/09/2017 (Pablo Sanhueza/Reuters)

12. Queima de drogas no Afeganistão zoom_out_map 12/25 Um homem afegão se prepara para queimar uma pilha de narcóticos ilegais nos arredores da cidade de Jalalabad - 26/09/2017 (Parwiz/Reuters)

13. ROCINHA zoom_out_map 13/25 Militares das Forças Armadas realizam patrulhamento na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro - 26/09/2017 (Mauro PIMENTEL/AFP)

14. Presidente Michel Temer zoom_out_map 14/25 Presidente Michel Temer durante o lançamento do plano Progredir, em Brasília - 26/09/2017 (Evaristo Sá/AFP)

15. Favela da Rocinha zoom_out_map 15/25 Militares das Forças Armadas realizam patrulhamento na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro - 26/09/2017 (Carl DE SOUZA/AFP)

16. Macaco na stupa de Jetavanaramaya zoom_out_map 16/25 Um macaco é fotografado escalando a stupa de Jetavanaramaya, na cidade de Anuradapura, no Sri Lanka - 26/09/2017 (Dinuka Liyanawatte/Reuters)

17. Vulcão do Monte Agung zoom_out_map 17/25 Vulcão do Monte Agung aparece entre nuvens, próximo ao portal de um templo em Karangasem, na ilha de Bali, na Indonésia. Uma série crescente de tremores indica que uma erupção do vulcão é possível num futuro próximo, segundo especialistas - 26/09/2017 (Darren Whiteside/Reuters)

18. Borussia Dortmund e Real Madrid zoom_out_map 18/25 Cristiano Ronaldo marca contra Borussia Dortmund - 26/09/2017 (Wolfgang Rattay/Reuters)

19. Imagens do dia - Protestos no Paquistão zoom_out_map 19/25 Estudantes protestam contra a violência cometida pelo governo do Mianmar contra muçulmanos, em Karachi, no Paquistão - 25/09/2017 (Rizwan Tabassum/AFP)

20. Referendo separatista do Curdistão zoom_out_map 20/25 Civis votam no referendo que decidirá independência do Curdistão, em Erbil, no Iraque - 25/09/2017 (Ahmed Jadallah/Reuters)

21. Militares na Rocinha - RJ zoom_out_map 21/25 Uma garota é fotografada em uma porta sob uma escada enquanto ao seu redor policiais do Exército patrulham a Favela da Rocinha, durante operação no Rio de janeiro - 25/09/2017 (Mario Tama/Getty Images)

22. Principe Harry e sua namorada, a atriz Meghan Markle zoom_out_map 22/25 Principe Harry e sua namorada, a atriz Meghan Markle, assistem ao jogo de tênis de cadeira de rodas durante os Jogos Invictus em Toronto, Ontario, no Canadá - 25/09/2017 (Mark Blinch/Reuters)

23. Muro de obra desaba em cima de 8 veículos zoom_out_map 23/25 Muro de uma obra desaba em cima de oito veículos na rua Barão de Resende, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo - 25/09/2017 (Marcelo Gonçalves/Sigmapress/Folhapress)

24. Imagens do dia - Trabalhadores fazem porcelana gigante zoom_out_map 24/25 Trabalhadores fazem um tonel de porcelana em uma fábrica em Jingdezhen, China - 25/09/2017 (China Out/Reuters)