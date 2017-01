Imagens da Semana (23 a 27 de janeiro)

1. Grafites na avenida 23 de Maio zoom_out_map 1/22 Homens da prefeitura apagam somente a metade dos grafites na avenida 23 de Maio, no centro de São Paulo - 24/01/2017 (Marcelo S. Camargo/FramePhoto/Folhapress) Grafites na avenida 23 de Maio

Bombeiro combate incêndio florestal em Santa Olga, um dos piores já registrados no Chile - 27/01/2017 (Pablo Sanhueza/Reuters)

A rainha Elizabeth observa um homem com vestimentas tradicionais durante uma exposição sobre Fiji no Centro de Artes Visuais Sainsbury, na Inglaterra (Toby Melville/Reuters)

Raios são fotografados durante chuva na Cidade de Gaza - 27/01/2017 (MOHAMMED ABED/AFP)

Soldados indianos marcham durante o desfile do Dia da República em Nova Deli, Índia (Adnan Abidi/Reuters)

Jogadores do Brasil comemoram gol sobre a Colômbia, durante amistoso beneficente em apoio às vítimas da tragédia do voo da Chapecoense, no Rio (Ueslei Marcelino/Reuters)

Grafite na Avenida 23 de Maio provoca o prefeito de São Paulo, João Doria (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Movimentação em frente a sede da Policia Federal no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (27). Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação Eficiência, a nova fase da Lava Jato (Reginaldo Pimenta/Raw Image/Folhapress)

Um dos muros da Avenida 23 de Maio foi pichado diversas vezes com o nome do prefeito de São Paulo, João Doria, nesta quarta-feira (25) (Reprodução/Instagram)

Placas já alteradas informam novos limites de velocidade na Marginal Pinheiros, na zona leste de São Paulo - 25/01/2017 (Marcello Zambrana/Agif/Folhapress)

Corinthians levanta a taça e é campeão da 48ª Copa São Paulo de Futebol Júnior (Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O pianista Lucas e cantora Ieda Cruz fazem apresentação em guindaste suspenso na avenida Paulista (SP), em comemoração aos 463 anos da cidade - 25/01/2017 (Eduardo Anizelli/Folhapress)

Vista do morro do Corcovado com o Cristo Redentor. Tempestade e raios no final de tarde desta quarta-feira (25) na cidade do Rio de Janeiro (RJ) (Alex Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Movimentação em frente à Suprema Corte do Reino Unido que decidiu nesta terça-feira (24) que o "brexit", processo de saída britânica da União Europeia (UE), precisa ser aprovado pelo Parlamento (Stefan Wermuth/Reuters)

Passageiros enfrentam superlotação e descem nos trilhos na estação Perus da CPTM, na zona norte de São Paulo, na manhã desta terça-feira (24). Os trens ainda circulam com maior tempo de intervalo entre as estações Perus e Francisco Morato por conta de uma queda de barreira ocorrida na última sexta (20). (Roberto Costa/A7 Press/Folhapress)

Mulher é fotografada em frente do sol no monte da Primrose em Londres - 24/01/2017 (Toby Melville/Reuters)

Imagem aérea da Penitenciária de Bauru em chamas após 62 detentos fugirem durante rebelião (Aceituno Junior/Jornal da Cidade/AFP)

Tempestades e tornados deixaram ao menos 18 pessoas mortas no sul dos Estados Unidos no fim de semana, sendo 14 no Estado da Geórgia, depois que temporais com raios e tornados intensos assolaram vários Estados - 23/01/2017 (Courtesy of Nathaniel Sixberry/Reuters)

Caminhões de bombeiros são usados para tentar controlar incêndio em uma refinaria de petróleo da empresa Tonen General Sekiyu KK em Arida, na prefeitura de Wakayama, oeste do Japão - 23/01/2017 (Kyodo/Reuters)

Presos rebelados na Penitenciária Estadual de Alcaçuz falam tranquilamente ao telefone - 23/01/2017 (Nacho Doce/Reuters)

Bombeiros seguram filhotes resgatados de um hotel atingido por uma avalanche, na Itália (Vigili del Fuoco/Divulgação//Reuters)