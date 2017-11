Imagens da Semana (20 a 24 de novembro)

zoom_out_map 1/22 População vai às ruas para celebrar a renúncia do ditador Robert Mugabe em Harare, no Zimbábue - 21/11/2017 (Mike Hutchings/) População vai às ruas para celebrar a renúncia do ditador Robert Mugabe em Harare, no Zimbábue - 21/11/2017

zoom_out_map 2/22 Anthony Garotinho é levado para a cadeia pública de Benfica, no Rio - 22/11/2017 (José Lucena/Futura Press/) RIO DE JANEIRO,RJ,22.11.2017:PRISÃO-ANTHONY-GAROTINHO-PF - O ex-governador Anthony Garotinho deixa a sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro (RJ), após ser preso na manhã desta quarta-feira (22). Garotinho foi preso nesta manhã no apartamento onde no Flamengo, na Zona Sul. Segundo um agente da Polícia Federal, a prisão tem relação com a delação do Ricardo Saud, da JBS. (Foto: jose lucena/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 3/22 Vista externa da mesquita de Rawda, a cerca de 40 quilômetros a oeste da capital da província egípcia de Sinai do Norte, de El-Arish, depois de um ataque com armas e bombardeios - 24/11/2017 (Stringer/) Vista externa da mesquita de Rawda, a cerca de 40 quilômetros a oeste da capital da província egípcia de Sinai do Norte, de El-Arish, depois de um ataque com armas e bombardeios - 24/11/2017

zoom_out_map 4/22 Familiares rezam por tripulantes do submarino San Juan em Mar del Plata, na Argentina - 24/11/2017 (Marcos Brindicci/) Argentina - 24/11/2017

zoom_out_map 5/22 Consumidores aproveitam promoções da Black Friday no Extra, na zona sul de São Paulo - 24/11/2017 (Paulo Whitaker/) Black Friday - descontos - promoção - internet - preços

zoom_out_map 6/22 Área residencial próximo à fábrica é evacuada após incêndio em materiais plásticos em Calcutá, na Índia - 24/11/2017 (Rupak De Chowdhuri/)

zoom_out_map 7/22 Emmerson Mnangagwa durante cerimônia de posse em um estádio em Harare, no Zimbábue - 24/11/2017 (Siphiwe Sibeko/) Emmerson Mnangagwa durante cerimônia de posse em um estádio em Harare, no Zimbábue - 24/11/2017

zoom_out_map 8/22 Um outdoor na Times Square, em Nova York, pede apoio a impeachment do presidente dos EUA - 23/11/2017 (Spencer Platt/Getty Images/) Trump - Um outdoor na Times Square

zoom_out_map 9/22 Equipes de diversos países buscam pelo submarino San Juan, na Argentina - 23/11/2017 (Magali Cervantes/) Submarino San Juan, na Argentina - 23/11/2017

zoom_out_map 10/22 Policial do departamento de Nova York observa balão do personagem Ronald McDonald durante as preparações para o Dia de Ação de Graças em Manhattan, Nova York - 22/11/2017 (Carlo Allegri/) Dia de Ação de Graças em Manhattan, Nova York - 22/11/2017

zoom_out_map 11/22 Homem aplica cor nos barbantes usados para empinar pipas, em uma estrada de Ahmedabad, na Índia - 23/11/2017 (Amit Dave/) Homem aplica cor nos barbantes usados para empinar pipas, em uma estrada de Ahmedabad, na Índia - 23/11/2017

zoom_out_map 12/22 Índios marcham pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília, pela demarcação de terras indígenas - 23/11/2017 (Ueslei Marcelino/) Índios marcham pela Esplanada dos Ministérios

zoom_out_map 13/22 Coruja ural (strix uralensis), incluída no livro de dados vermelho nacional da Bielorrússia de aves e animais em extinção, repousa sobre um galho de árvore em Minsk - 23/11/2017 (Vasily Fedosenko/) Coruja ural (strix uralensis), incluída no livro de dados vermelho nacional da Bielorrússia de aves e animais em extinção, repousa sobre um galho de árvore em Minsk - 23/11/2017

zoom_out_map 14/22 Torcedores do Grêmio lotam Arena na primeira partida da final da Libertadores contra o Lanús, em porto Alegre (Lucas Uebel/)

zoom_out_map 15/22 Grupo usa máscaras da primeira-Ministra Theresa May durante um protesto do lado de fora do Parlamento no dia em que o ministro das Finanças, Philip Hammond, apresenta seu orçamento em Londres - 22/11/2017 (Peter Nicholls/) Grupo usa máscaras da primeira-Ministra Theresa May durante um protesto do lado de fora do Parlamento no dia em que o ministro das Finanças, Philip Hammond, apresenta seu orçamento em Londres - 22/11/2017

zoom_out_map 16/22 Treinador abre a boca de um tigre para que seus dentes sejam examinados por um veterinário em um parque de vida selvagem em Qingdao, província de Shandong, na China - 21/11/2017 (Stringer/) Treinador abre a boca de um tigre para que seus dentes sejam examinados por um veterinário em um parque de vida selvagem em Qingdao, província de Shandong, na China - 21/11/2017

zoom_out_map 17/22 O presidente da Alerj, Jorge Picciani, é conduzido por policiais para realizar exames no IML e depois para presídio de Benfica, no Rio - 21/11/2017 (César Sales/Futura Press/) RIO DE JANEIRO,RJ,21.11.2017:PRISÃO-PICCIANI-MELO-ALBERTASSI - Os deputados Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi se entregam na sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro (RJ), nesta terça-feira (21), após a Justiça expedir um novo mandado de prisão contra eles. Deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), haviam revogado a prisão anterior. Após nova decretação de prisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2), os suspeitos fazem exame no IML e serão encaminhados para o presídio de Benfica. (Foto: César Sales/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 18/22 Panda Yingxue, que recebeu treinamento de sobrevivência, é vista em uma gaiola depois que foi capturada em uma base de proteção para ser reintroduzida na natureza, em Wolong, província de Sichuan, China - 20/11/2017 (Stringer/) Panda Yingxue, que recebeu treinamento de sobrevivência, é vista em uma gaiola depois que foi capturada em uma base de proteção para ser reintroduzida na natureza, em Wolong, província de Sichuan, China - 20/11/2017

zoom_out_map 19/22 O presidente russo Vladimir Putin abraça o presidente da Síria, Bashar al-Assad, durante encontro em Sochi, na Rússia - 21/11/2017 (Mikhail Klimentyev/Sputnik/) O presidente russo Vladimir Putin abraça o presidente da Síria, Bashar al-Assad, durante encontro em Sochi, na Rússia - 21/11/2017

zoom_out_map 20/22 Crianças iemenitas protestam contra ataques aéreos em frente à prédio da ONU, no Dia Universal das Crianças, em Sanaa, no Iêmen - 20/11/2017 (Mohammed Huwais/)

zoom_out_map 21/22 Modelos comemoram fim do show da Victoria's Secret em Xangai, na China - 20/11/2017 (Aly Song/)