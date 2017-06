Imagens da semana (19 a 22 de junho)

zoom_out_map 1/22 Bombeiro da Guarda Nacional Republicana trabalha na tentativa de extinguir um incêndio florestal nos arredores de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, em Portugal - 19/06/2017 (Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images) Bombeiro da Guarda Nacional Republicana trabalha na tentativa de extinguir um incêndio florestal nos arredores de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, em Portugal - 19/06/2017

Oposição comemora derrota do governo após votação da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) sobre a reforma trabalhista - 20/06/2017 (Marcos Oliveira/Ag. Senado)

Professores e servidores públicos entram em confronto com seguranças e com a polícia em frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra as medidas de ajuste fiscal - 20/06/2017 (Gisele Pimenta/FramePhoto/Folhapress) Professores e servidores públicos entram em confronto com seguranças e com a polícia em frente à Câmara Municipal de Curitiba durante protesto contra as medidas de ajuste fiscal - 20/06/2017

O presidente Michel Temer posa para foto com o presidente russo Vladimir Putin durante encontro no Palácio do Kremlin, em Moscou - 21/06/2017 (Sergei Karpukhin/AFP) O presidente Michel Temer posa para foto com o presidente russo Vladimir Putin durante encontro no Palácio do Kremlin, em Moscou - 21/06/2017

O presidente Michel Temer durante coletiva de imprensa com a primeira-Ministra da Noruega Erna Solberg em Oslo - 23/06/2017 (Beto Barata/PR) O presidente Michel Temer durante coletiva de imprensa com a primeira-Ministra da Noruega Erna Solberg em Oslo - 23/06/2017

Espectadora posa para foto durante o terceiro dia de competições do Royal Ascot, a mais tradicional corrida de cavalos do Reino Unido realizada no condado de Berkshire - 22/06/2017 (Toby Melville/Reuters) Espectadora posa para foto durante o terceiro dia de competições do Royal Ascot, a mais tradicional corrida de cavalos do Reino Unido realizada no condado de Berkshire - 22/06/2017

Os usuários de drogas que ocupavam a Praça Princesa Isabel migraram para a Alameda Cleveland, em frente à estação Júlio Prestes da CPTM - 23/06/2017 (Rovena rosa/Agência Brasil) Cracolândia SP

O presidente russo Vladimir Putin participa de uma cerimônia debaixo da chuva em Moscou, que marca o aniversário da invasão da União Soviética pela Alemanha nazista em 1941- 22/06/2017 (Alexey Druzhinin/Sputnik/Kremlin/Reuters) O presidente russo Vladimir Putin participa de uma cerimônia debaixo da chuva em Moscou, que marca o aniversário da invasão da União Soviética pela Alemanha nazista em 1941- 22/06/2017

Manifestantes seguram cartazes em protesto contra o governo Michel Temer durante encontro do presidente com a primeira-Ministro da Noruega, Erna Solberg em Oslo - 23/06/2017 (Hakon Mosvold Larsen/NTB Scanpix/Reuters) Manifestantes seguram cartazes em protesto contra o governo Michel Temer durante encontro do presidente com a primeira-Ministro da Noruega, Erna Solberg em Oslo - 23/06/2017

Ministro Edson Fachin durante sessão plenária do STF - 22/06/2017 (Marcelo Camargo/Agência Brasil) Ministro Edson Fachin

México e Nova Zelândia disputam partida válida pela Copa das Confederações em Moscou, na Rússia - 21/06/2017 (Grigory Dukor/Reuters)

Chuva forte no Rio - Inundações em vários pontos da cidade. Avenida Maracanã alagada - 21/06/2017 (Fabio Rossi/Folhapress) Chuva forte no Rio

Familia se encontra ilhada em sua casa pela inundação na cidade de Agartala, na India - 19/06/2017 (Jayanta Dey/Reuters) Familia se encontra ilhada em sua casa pela inundação na cidade de Agartala, na India - 19/06/2017

Policiais realizam operação na Avenida Champs Élysées após um incidente com uma van no centro de Paris, na França - 19/06/2017 (Charles Platiau/Reuters) Policiais realizam operação na Avenida Champs Élysées após um incidente com uma van no centro de Paris, na França - 19/06/2017

Residentes da cidade rebelde de Douma, rompem o jejum do Ramadã com a refeição 'iftar' em uma rua fortemente danificada - 18/06/2017 (Hamza Al-Ajweh/AFP) Residentes da cidade rebelde de Douma, rompem o jejum do Ramadã com a refeição 'iftar' em uma rua fortemente danificada - 18/06/2017

Pessoas participam de uma aula de ioga durante um evento anual do solstício de verão na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos - 21/06/2017 (Lucas Jackson/Reuters) Pessoas participam de uma aula de ioga durante um evento anual do solstício de verão na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos - 21/06/2017

Senadora australiana Larissa Water amamenta sua filha durante sessão no parlamento em Canberra, Austrália - 22/06/2017 (Lukas Coch/Reuters)

Filhote de tigre é apresentado ao público no zoológico de Guangzhou, província de Guangdong, na China - 22/06/2017 (STR/Reuters) Filhote de tigre é apresentado ao público no zoológico de Guangzhou, província de Guangdong, na China - 22/06/2017

Uma policial vigia local onde pessoas deixam flores à vítima de atropelamento em Finsbury Park - 19/06/2017 (Kevin Coombs/Reuters) Finsbury Park - 19/06/2017

Homens tentam apagar as chamas de um caminhão do governo incendiado durante manifestação contra o governo do presidente Nicolás Maduro em Caracas, na Venezuela - 22/06/2017 (Ivan Alvarado/Reuters) Homens tentam apagar as chamas de um caminhão do governo incendiado durante manifestação contra o governo do presidente Nicolás Maduro em Caracas, na Venezuela - 22/06/2017

Turista caminha durante o por do sol em um lago em Larnaca, no Chipre - 19/06/2017 (Yiannis Kourtoglou/Reuters) Turista caminha durante o por do sol em um lago em Larnaca, no Chipre - 19/06/2017