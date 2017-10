Imagens da semana (16 a 20 de setembro)

1. Refugiados rohingya em Bangladesh zoom_out_map 1/21 Refugiados Rohingya chegam ao lado bengali do rio Naf depois de atravessar a fronteira de Myanmar, em Palang Khali, Bangladesh - 16/10/2017 (Jorge Silva/Reuters) Refugiados Rohingya chegam ao lado bengali do rio Naf depois de atravessar a fronteira de Myanmar, em Palang Khali, Bangladesh - 16/10/2017

2. Tiroteio em escola de Goiânia (GO) - Colégio Goyases zoom_out_map 2/21 Um tiroteio na manhã desta sexta-feira (20) no Colégio Goyases, no Conjunto Riviera, em Goiânia, deixou dois mortos, dois meninos entre 10 e 12 anos, e mais quatro feridos, segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. (MARCOS SOUZA/VEJA.com) Tiroteio em escola de Goiânia (GO) - Colégio Goyases

3. Carlos Arthur Nuzman deixa prisão zoom_out_map 3/21 O ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman deixa a cadeia pública de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro - 20/10/2017 (Jose Lucena/Futura Press/Folhapress) O ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman deixa a cadeia pública de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro - 20/10/2017

4. Bebê Orangotango em Singapura zoom_out_map 4/21 Um bebê Orangotango é fotografado no zoológico de Singapura durante a visita da tenista ucraniana Elina Svitolina - 19/10/2017 (Edgar Su/Reuters) Um bebê Orangotango é fotografado no zoológico de Singapura durante a visita da tenista ucraniana Elina Svitolina - 19/10/2017

5. Show da banda irlandesa U2 zoom_out_map 5/21 Show da banda irlandesa U2 em comemoração aos 30 anos do lançamento do CD "The Joshua Tree", no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP) - 19/10/2017 (Ivan Pacheco/VEJA.com) Show da banda irlandesa U2

6. Abertura do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China zoom_out_map 6/21 Mulheres se encarregam de cuidar dos guarda-chuvas usados pelos delegados que chegam para a sessão de abertura do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, no Grande Salão do Povo em Pequim, na China - 18/10/2017 (Damir Sagolj/Reuters) Mulheres se encarregam de cuidar dos guarda-chuvas usados pelos delegados que chegam para a sessão de abertura do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, no Grande Salão do Povo em Pequim, na China - 18/10/2017

7. Preparação para o festival Diwali zoom_out_map 7/21 Uma mulher escolhe flores de calêndula para fazer guirlandas e oferecer em orações antes de vendê-las ao mercado para o festival Diwali, também conhecido como festival das luzes , em Katmandu, no Nepal - 17/10/2017 (Navesh Chitrakar/Reuters) Uma mulher escolhe flores de calêndula para fazer guirlandas e oferecer em orações antes de vendê-las ao mercado para o festival Diwali, também conhecido como festival das luzes , em Katmandu, no Nepal - 17/10/2017

8. Furacão Ophelia zoom_out_map 8/21 Ondas gigantes atingem as barragens do mar e o porto de Porthleven, na Cornualha, enquanto a tempestade Ophelia chega no Reino Unido - 16/10/2017 (Toby Melville/Reuters) Ondas gigantes atingem as barragens do mar e o porto de Porthleven, na Cornualha, enquanto a tempestade Ophelia chega no Reino Unido - 16/10/2017

9. Incêndio florestal em Portugal zoom_out_map 9/21 Voluntários usam uma mangueira para lutar contra um incêndio florestal que se aproxima de casas nos arredores de Óbidos, Portugal - 16/10/2017 (Armando Franca/AP) Voluntários usam uma mangueira para lutar contra um incêndio florestal que se aproxima de casas nos arredores de Óbidos, Portugal - 16/10/2017

10. Conflitos entre palestinos e israelenses zoom_out_map 10/21 Um menino palestino coloca um pneu em chamas durante um confronto com tropas israelenses perto do assentamento judaico de Qadomem, na aldeia de Kofr Qadom, perto de Nablus, no território da Palestina - 20/10/207 (Mohamad Torokman/Reuters) Um menino palestino coloca um pneu em chamas durante um confronto com tropas israelenses perto do assentamento judaico de Qadomem, na aldeia de Kofr Qadom, perto de Nablus, no território da Palestina - 20/10/207

11. O senador Aécio Neves (PSDB-MG) fala np plenário do Senado Federal, em Brasília - 18/10/2017 zoom_out_map 11/21 O senador Aécio Neves (PSDB-MG) fala np plenário do Senado Federal, em Brasília - 18/10/2017 (Mateus Bonomi/Folhapress) BRASÍLIA, DF, BRASIL, 18.10.2017: AÉCIO-NEVES - O senador Aécio Neves (PSDB-MG) volta ao plenário do Senado Federal, em Brasília (DF) nesta quarta-feira (18). Senado decidiu por 44 votos a 26 revogar as medidas cautelares impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a Aécio Neves. (Foto: Mateus Bonomi/Folhapress)

12. Brasília - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) zoom_out_map 12/21 Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), realiza sessão para discutir o parecer sobre a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco - 18/10/2017 (Cleia Viana/Câmara dos Deputados) Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), realiza sessão para discutir o parecer sobre a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco - 18/10/2017

13. Índios - Câmara dos Deputados, em Brasília zoom_out_map 13/21 Índios participam de audiência pública sobre produção agrícola em terras ocupadas por povos tradicionais, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Desde cedo, representantes de diferentes etnias e regiões do país protestavam nos arredores da Câmara contra o arrendamento de terras - 18/10/2017 (Cleia Viana/Câmara dos Deputados) Índios - Câmara dos Deputados, em Brasília

14. MTST ocupada Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão zoom_out_map 14/21 Membros do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto ocupam região do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão durante protesto em Brasília - 17/10/2017 (Adriano Machado/Reuters) Membros do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto ocupam região do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão durante protesto em Brasília - 17/10/2017

15. PF faz buscas no gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima zoom_out_map 15/21 Policiais deixam o prédio da Câmara dos Deputados após buscas no gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima - 16/10/2017 (Marcelo Camargo/Câmara dos Deputados) Policiais deixam o prédio da Câmara dos Deputados após buscas no gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima - 16/10/2017

16. Congresso Nacional - 16/10/2017 zoom_out_map 16/21 Placa com mensagem de protesto é colocada em frente ao Congresso Nacional - 16/10/2017 (Mateus Bonomi/Folhapress) Congresso Nacional - 16/10/2017

17. Michel Temer zoom_out_map 17/21 'Domingo de carinho', escreve Temer ao postar foto com cachorro Thor nas redes sociais (Facebook/Divulgação) Michel Temer

18. Menino nada em meio ao lixo nas Filipinas zoom_out_map 18/21 Menino coleta garrafas de plástico recicláveis em meio ao lixo ao longo da costa da Baía de Manila, na área das favelas de Baseco Filipinas - 16/10/2017 (Romeo Ranoco/Reuters) Menino coleta garrafas de plástico recicláveis em meio ao lixo ao longo da costa da Baía de Manila, na área das favelas de Baseco Filipinas - 16/10/2017

19. Gaivota no pôr do sol francês zoom_out_map 19/21 Uma gaivota é vista em frente ao sol em Quiberon, no oeste da França, quando o céu se tingiu com uma cor amarelo-ocre devido à areia do deserto do Saara e a poeira dos incêndios florestais em Portugal, sendo transportada pelo vento da Tempestade Ophelia - 16/10/2017 (Loic Venance/AFP) Uma gaivota é vista em frente ao sol em Quiberon, no oeste da França, quando o céu se tingiu com uma cor amarelo-ocre devido à areia do deserto do Saara e a poeira dos incêndios florestais em Portugal, sendo transportada pelo vento da Tempestade Ophelia - 16/10/2017

20. Shopping em Tóquio zoom_out_map 20/21 Um garoto é fotografado andando sobre um piso de construção geométrica dentro de um shopping center, em Tóquio, no Japão - 18/10/2017 (Toru Hanai/Reuters) Um garoto é fotografado andando sobre um piso de construção geométrica dentro de um shopping center, em Tóquio, no Japão - 18/10/2017