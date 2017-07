Imagens da semana (10 a 14 de julho)

zoom_out_map 1/25 Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva convoca entrevista coletiva a jornalistas na sede do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo - 13/07/2017 (Nelson Antoine/Folhapress)

2/25 Manifestantes comemoram condenação do ex-presidente Lula em frente à sede da FIESP, na av. Paulista, em São Paulo (SP) - 12/07/2017 (Nacho Doce/Reuters)

3/25 Deputados da CCJ aprovam relatório favorável ao presidente Michel Temer (PMDB).- 13/07/2017 (Evaristo Sá/AFP) Votação da denúncia contra Temer na CCJ da Câmara dos Deputados - 13/07/2017

4/25 O panda gigante Meng Meng recebe um bolo para marcar seu quarto aniversário em seu recinto do zoológico Zoologischer Garten, em Berlim na Alemanha - 10/07/2017 (Tobias Schwarz/AFP)

5/25 Impedido de presidir votação da reforma trabalhista, Eunício Oliveira (PMDB-CE) suspende sessão. A decisão foi tomada depois que a senadora Fátima Bezerra (PT - RN), que conduzia os trabalhos, se negou a dar o assento da presidência da sessão a Eunício. O senador mandou desligar os microfones e apagar as luzes do plenário - 11/07/2017 (Antônio Cruz/Agência Brasil)

6/25 Pessoas se refrescam em uma piscina em Yangzhou, na província chinesa de Jiangsu, devido a forte onda de calor que deve continuar a se expandir pelo país - 12/07/2017 (STR / China OUT/AFP)

7/25 O presidente Michel Temer durante solenidade de assinatura de atos e anúncios de medidas para a estruturação de projetos de infraestrutura pelos Estados e Municípios, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF) - 12/07/2017 (Adriano Machado/Reuters)

8/25 Manifestantes se concentram no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, em São Paulo, durante manifestação de solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo juiz Sergio Moro no caso do triplex do Guarujá pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro - 12/07/2017 (Miguel SCHINCARIOL/AFP)

9/25 Menina é fotografada ao lado de um memorial em Shenyang, província de Liaoning, na China - 13/07/2017 (Fred Dufour/AFP) Liaoning, na China - 13/07/2017

10/25 Presidente do PT Nacional, Gleisi Hoffmann, participa de ato em apoio ao ex-presidente Lula em frente à sede do PT, em São Paulo - 13/07/2017 (Renato S. Cerqueira/Folhapress)

11/25 Força aérea francesa faz voo no Arco do Triunfo durante comemorações do Dia da Bastilha em Paris, na França - 14/07/2017 (Etienne Laurent/Reuters)

13/25 Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República indicada pelo Presidente Michel Temer, durante comissão da CCJ em Brasília - 12/07/2017 (Evaristo Sá/AFP)

14/25 Jadson, do Corinthians, comemora após marcar gol de pênalti contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, em São Paulo (Alexandre Schneider/Getty Images)

15/25 O ciclista britânico Chris Froome passa por um campo de girassóis durante a décima etapa da 104ª edição do Tour de entre Perigueux e Bergerac, na França - 11/07/2017 (Christian Hartmann/Reuters)

16/25 Bailarinos do balé de São Petersburgo realizam um ato da peça do 'Lago dos Cisnes' no Museu de Belas Artes de Madri, na Espanha - 10/07/2017 (Pierre-Philippe Marcou/AFP)

17/25 Visitantes tiram fotos do tanque de pinguins africanos, no aquário de Tóquio, recém inaugurado - 14/07/2017 (Toshifumi Kitamura/AFP)

18/25 Pessoas praticam yoga na costa do Mar Adriático em Verudela, na Croácia - 10/07/2017 (Antonio Bronic/Reuters)

19/25 Membro da comunidade tibetana na Austrália homenageia Liu Xiaobo, no consultado chinês em Sidney - 12/07/2017 (Steven Saphore/Reuters)

20/25 Funcionário do Parque de Vida Selvagem de Pequim alimenta espécie de urso, o Panda Vermelho, na China - 12/07/2017 (Thomas Peter/Reuters)

21/25 O presidente francês, Emmanuel Macron, fala sobre a candidatura de Paris nas Olimpíadas de 2024 (Pierre Albouy/Reuters)

22/25 Menina toma banho de chafariz em uma praça na cidade de Nice, na França - 12/07/2017 (Eric Gaillard/Reuters)

23/25 Mulher caminha entre túmulos no memorial dedicado às vítimas do massacre de Srebrenica, na Bósnia e Herzegovina - 11/07/2017 (Dado Ruvic/Reuters)

24/25 Um devoto hindu se enrola em suas roupas após um mergulho no rio Ganges em Devprayag na índia. (Danish Siddiqui/Reuters)