Imagens da semana (09 a 13 de janeiro)

O presidente da República, Michel Temer, coordena reunião do Núcleo de Infraestrutura, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Um dos principais objetivos do encontro é discutir a retomada de grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - 11/01/2017 (Andressa Anholete/AFP)

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, se reúne com os presidentes dos 27 tribunais de Justiça do país - 12/01/2017 (José Cruz/Agência Brasil)

O ex-presidente Lula discursa durante o Congresso Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF) - 12/01/2017 (Andressa Anholete/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, realiza seu último discurso oficial em Chicago - 10/01/2017 (Jonathan Ernst/Reuters)

O vice-presidente americano Joe Biden recebe a Medalha Presidencial da Liberdade, na Casa Branca, em Washington - 12/01/2017 (Yuri Gripas/Reuters)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, concede a primeira entrevista coletiva após vencer as eleições americanas, realizada na Trump Tower, em Manhattan - 11/01/2017 (Shannon Stapleton/Reuters)

Protesto organizado pelo Movimento Passe Livre (MPL), contra o aumento da tarifa do transporte público. O grupo se concentrou na Praça do Ciclista, região da Avenida Paulista, em São Paulo (SP), pretendendo seguir até a casa do prefeito João Doria - 12/01/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

Vista aérea do Estádio do Maracanã mostra falta de assentos e a grama com buracos - 12/01/2017 (Nacho Doce/Reuters)

17 presos do Compaj, em Manaus (AM) são transferidos para penitenciárias federais - 11/01/2017 (Marcio Silva/A Crítica/Folhapress)

Homem ferido é levado para hospital após ataque suicida em Cabul, no Afeganistão - 10/01/2017 (Mohammad Ismail/Reuters)

O jogador Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, recebe o prêmio Fifa de melhor jogador do mundo pela quarta vez - 09/01/2017 (Ruben Sprich/Reuters)

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin e o prefeito da capital paulista, João Dória, reúnem secretários do governo e da Prefeitura em seminário de integração para discutir ações prioritárias e parcerias - 09/01/2017 (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Mulher observa mural em Brixton, no sul de Londres, com retrato do cantor David Bowie, morto em janeiro de 2016 - 10/01/2017 (Stefan Wermuth/Reuters)

Homens carregam caixão com o corpo do ex-presidente português Mario Soares, em cerimônia fúnebre realizada no Mosteiro dos Jeronimos, em Lisboa - 10/01/2017 (Patricia de Melo Moreira/AFP)

Dois galos são treinados para disputar rinha em um vilarejo da província tailandesa de Nakhon Sawan - 10/01/2017 (Chaiwat Subprasom/Reuters)

Papa Francisco posa para foto juntamente com membros do corpo diplomático na Capela Sistina, após audiência de tradicional troca de saudações de Ano Novo no Vaticano - 09/01/2017 (Alberto Pizzoli/Pool/Reuters)

Homem caminha em uma floresta de Estrasburgo, no leste da França, após forte nevasca atingir a região - 10/01/2017 (Patrick Hertzog/AFP)

Mulher caminha em um cemitério coberto de neve localizado na cidade alemã de Hanau - 10/01/2017 (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Homem caminha em túnel localizado em Forte de Galle, no Sri Lanka - 10/01/2017 (Dinuka Liyanawatte/Reuters)

Policial compra bebida enquanto realiza patrulha, próximo ao local onde ocorre o julgamento do governador em exercício de Jacarta, Basuki Tjahaja Purnama, acusado de blasfêmia - 10/01/2017 (Beawiharta/Reuters)