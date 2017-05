Imagens da semana (08 a 12 de maio)

1. Depoimento do ex-presidente Lula a Sergio Moro zoom_out_map 1/25 Depoimento do ex-presidente Lula a Sergio Moro na Justiça Federal em Curitiba (PR) (Foto/Reprodução) Depoimento do ex-presidente Lula a Sergio Moro na Justiça Federal em Curitiba (PR)

2. Idosos protestam contra Maduro em Caracas zoom_out_map 2/25 Idosos cobrem o rosto após serem atingidos com gás de pimenta pulverizado por policiais durante manifestação contra o presidente Nicolás Maduro em Caracas, Venezuela - 12/05/2017 (Marco Bello/Reuters)

3. Papa Francisco faz orações em Fátima, Portugal zoom_out_map 3/25 Papa Francisco faz uma oração em frente à imagem de Nossa Senhora de Fátima na Capela das Aparições no Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal - 12/05/2017 (Nuno Andre Ferreira/Reuters) Papa Francisco faz uma oração em frente à imagem de Nossa Senhora de Fátima na Capela das Aparições no Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal - 12/05/2017

4. Monte Sinabung expele cinzas na Indonésia zoom_out_map 4/25 Motociclista atravessa uma estrada enquanto o vulcão do monte Sinabung expele cinza vulcânica, em imagem registrada a partir da vila de Tangkulen em Karo, na Indonésia - 12/05/2017 (Tibta Pangin/AFP) Motociclista atravessa uma estrada enquanto o vulcão do monte Sinabung expele cinza vulcânica, em imagem registrada a partir da vila de Tangkulen em Karo, na Indonésia - 12/05/2017

5. Bebê elefante brinca com cuidador na Indonésia zoom_out_map 5/25 Bebê elefante brinca com um cuidador da unidade da conservação de Trumon em uma área da reserva de animais selvagens no distrito de Aceh, na Indonésia - 10/05/2017 (Chaideer Mahyuddin/AFP) Bebê elefante brinca com um cuidador da unidade da conservação de Trumon em uma área da reserva de animais selvagens no distrito de Aceh, na Indonésia - 10/05/2017

6. Tela dos computadores do Tribunal de Justiça, hackeado zoom_out_map 6/25 Tela dos computadores do Tribunal de Justiça, hackeado (Reprodução/VEJA.com)

7. Imagens do dia - Lula chega à sede da Justiça Federal em Curitiba zoom_out_map 7/25 Militantes cercam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, réu na Lava Jato, na sua chegada ao prédio da Justiça Federal, em Curitiba - 10/05/2017 (Andrei Leonardo Pacher/Folhapress)

8. Lula depõe em Curitiba zoom_out_map 8/25 Lula é recepcionado por militantes e apoiadores nos arredores da Justiça Federal em Curitiba antes de depoimento ao juiz Sergio Moro - 10/05/2017 (Vagner Rosário/VEJA.com) Lula é recepcionado por militantes e apoiadores nos arredores da Justiça Federal em Curitiba antes de depoimento ao juiz Sergio Moro - 10/05/2017

9. Moro deixa sua casa em Curitiba zoom_out_map 9/25 O juiz federal Sergio Moro deixa sua casa para assistir ao depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Curitiba - 10/05/2017 (Rodolfo Buhrer/Reuters) O juiz federal Sergio Moro deixa sua casa para assistir ao depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Curitiba - 10/05/2017

10. Manifestantes realizam ato contra Lula zoom_out_map 10/25 Apoiadores da operação Lava Jato se manifestaram em frente ao Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, durante depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva perante o juiz Sergio Moro - 10/05/2017 (Heuler Andrey/AFP) Apoiadores da operação Lava Jato se manifestaram em frente ao Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, durante depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva perante o juiz Sergio Moro - 10/05/2017

11. Segurança reforçada para o depoimento de Lula em Curitiba zoom_out_map 11/25 Segurança reforçada nos arredores do prédio da Justiça Federal em Curitiba antes do depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sergio Moro - 10/05/2017 (Heuler Andrey/AFP) Segurança reforçada nos arredores do prédio da Justiça Federal em Curitiba antes do depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sergio Moro - 10/05/2017

12. Imagens do dia - Porco do Pink Floyd zoom_out_map 12/25 Porco gigante inflável flutua em Londres para promover a exibição da banda Pink Floyd, na Inglaterra - 10/05/2017 (Neil Hall/Reuters)

13. Criança é fotografada em um campo de deslocados na Síria zoom_out_map 13/25 Criança deslocada, que fugiu da cidade de Raqa, controlada pelo Estado Islâmico, é fotografada em um campo de deslocados perto da cidade de Al-Karamah, na Síria - 10/05/2017 (Delil Souleiman/AFP) Criança deslocada, que fugiu da cidade de Raqa, controlada pelo Estado Islâmico, é fotografada em um campo de deslocados perto da cidade de Al-Karamah, na Síria - 10/05/2017

14. Moradores depositam flores em elefante morto na Índia zoom_out_map 14/25 Aldeões indianos e trabalhadores florestais se reúnem em torno da carcaça de um elefante, após o animal ser atingido por um trem de passageiros, nos arredores da cidade de Siliguri, na Índia - 10/05/2017 (Diptendu Dutta/AFP) Aldeões indianos e trabalhadores florestais se reúnem em torno da carcaça de um elefante, após o animal ser atingido por um trem de passageiros, nos arredores da cidade de Siliguri, na Índia - 10/05/2017

15. Giro d'Italia zoom_out_map 15/25 Ciclistas passam ao lado do Mar Mediterrâneo durante a quarta fase da centésima edição do Giro d'Italia no trecho de Cefalu ao vulcão de Etna - 09/05/2017 (Luk Benies/AFP) Ciclistas passam ao lado do Mar Mediterrâneo durante a quarta fase da centésima edição do Giro d'Italia no trecho de Cefalu ao vulcão de Etna - 09/05/2017

16. Índios venezuelanos se abrigam em viaduto em Manaus zoom_out_map 16/25 Indígena da etnia Warao do Delta do Orinoco, no leste da Venezuela, são vistos debaixo de um viaduto junto a um terminal de ônibus em Manaus, no Amazonas - 08/05/2017 (Beuno Kelly/Reuters) Indígena da etnia Warao do Delta do Orinoco, no leste da Venezuela, são vistos debaixo de um viaduto junto a um terminal de ônibus em Manaus, no Amazonas - 08/05/2017

17. Iraquianos deixam suas casas em Mosul zoom_out_map 17/25 Menino carrega uma bandeira branca enquanto deixa sua casa durante avanço das forças iraquianas no bairro al-Haramat noroeste de Mosul, na ofensiva para retomar a área das mãos dos jihadistas do Estado Islâmico - 11/05/2017 (Fadel Senna/AFP) Menino carrega uma bandeira branca enquanto deixa sua casa durante avanço das forças iraquianas no bairro al-Haramat noroeste de Mosul, na ofensiva para retomar a área das mãos dos jihadistas do Estado Islâmico - 11/05/2017

18. Pássaro com lagarto no bico na Índia zoom_out_map 18/25 Pássaro cucal-real (Centropus sinensis) é fotografado com um lagarto no bico em Jodhpur, na Índia - 11/05/2017 (STR/AFP) Pássaro cucal-real (Centropus sinensis) é fotografado com um lagarto no bico em Jodhpur, na Índia - 11/05/2017

19. Criança participa das orações em um templo budista zoom_out_map 19/25 Criança participa das orações dentro de um templo budista na ocasião do festival de Buddha Purnima, conhecido como o dia de Vesak, em Agartala, na Índia - 10/05/2017 (Jayanta Dey/Reuters) Criança participa das orações dentro de um templo budista na ocasião do festival de Buddha Purnima, conhecido como o dia de Vesak, em Agartala, na Índia - 10/05/2017

20. Crianças de Jequié zoom_out_map 20/25 Crianças de Jequié (BA) com as mochilas ofertadas pela Prefeitura da cidade (Reprodução/Twitter) Crianças de Jequié

21. Russos celebram o 'Dia da Vitória' em Moscou zoom_out_map 21/25 Militares russos sentam-se dentro do sistema de lançamento de mísseis Buk-M2 durante desfile que marca o 72º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na Praça Vermelha em Moscou - 09/05/2017 (Maxim Shemetov/Reuters) Militares russos sentam-se dentro do sistema de lançamento de mísseis Buk-M2 durante desfile que marca o 72º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na Praça Vermelha em Moscou - 09/05/2017

22. Exposição de Giacometti em Londres zoom_out_map 22/25 Obra 'Mulher de Veneza' do artista suíço Alberto Giacometti fotografada durante abertura da exposição 'Giacometti' na Tate Modern Gallery em Londres, na Inglaterra - 08/05/2017 (Stefan Wermuth/Reuters) Obra 'Mulher de Veneza' do artista suíço Alberto Giacometti fotografada durante abertura da exposição 'Giacometti' na Tate Modern Gallery em Londres, na Inglaterra - 08/05/2017

23. Cervos atravessam estrada em Marburg na Alemanha zoom_out_map 23/25 Cervo espera sua filhote cruzar uma estrada nos arredores da cidade de Marburg, na Alemanha - 09/05/2017 (Frank Rumpenhorst/DPA/AFP) Cervo espera sua filhote cruzar uma estrada nos arredores da cidade de Marburg, na Alemanha - 09/05/2017

24. Mural de Banksy na Inglaterra zoom_out_map 24/25 Mural pintado pelo artista britânico Banksy mostra um trabalhador quebrando uma das estrelas da bandeira da União Europeia em Dover, sudeste da Inglaterra - 08/05/2017 (Daniel Leal-Olivas/AFP) Mural pintado pelo artista britânico Banksy mostra um trabalhador quebrando uma das estrelas da bandeira da União Europeia em Dover, sudeste da Inglaterra - 08/05/2017