Imagens da semana (06 a 10 de novembro)

1. Refugiado rohingya zoom_out_map 1/24 Hosne Ara, um rohingya de 4 anos, refugiado a 2 meses é fotografado no centro para crianças no campo de refugiados de Kutupalong, perto de Cox's Bazar, no Bangladesh - 06/11/2017 (Hannah McKay/) Hosne Ara, um rohingya de 4 anos, refugiado a 2 meses no acampamento

2. Donald Trump zoom_out_map 2/24 O presidente dos EUA, Donald Trump, embarca no avião presidencial americano Air Force One, com destino ao Vietnã, do aeroporto de Pequim, na China - 10/11/2017 (Jonathan Ernst/) O presidente dos EUA, Donald Trump, embarca no avião presidencial americano Air Force One, com destino ao Vietnã, do aeroporto de Pequim, na China - 10/11/2017

3. O piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, durante primeiro dia de treino livre para o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos - 10/11/2017 zoom_out_map 3/24 O piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, durante primeiro dia de treino livre para o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos - 10/11/2017 (Ivan Pacheco/)

4. Imagens do dia - Donald Trump e Shinzo Abe zoom_out_map 4/24 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alimenta carpas ao lado do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, no Palácio Akasaka, em Tóquio - 06/11/2017 (Jonathan Ernst/) O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alimenta carpas ao lado do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, no Palácio Akasaka, em Tóquio - 06/11/2017

5. Protesto contra Trump nas Filipinas zoom_out_map 5/24 Policiais bloqueiam o grupo feminino 'Gabriela' durante um protesto na qual as mulheres denunciam a visita prevista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para participar da cúpula dos líderes da 31ª Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em frente da embaixada dos EUA, no metro Manila, nas Filipinas - 09/11/2017 (Romeo Ranoco/) Policiais bloqueiam o grupo feminino 'Gabriela' durante um protesto na qual as mulheres denunciam a visita prevista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para participar da cúpula dos líderes da 31ª Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em frente da embaixada dos EUA, no metro Manila, nas Filipinas - 09/11/2017

6. Muro de Berlim - 09/11/2017 zoom_out_map 6/24 Jovem deixa flores em uma rachadura no Memorial para comemorar 28º aniversário da queda do Muro de Berlim - 09/11/2017 (Wolfgang Kumm/DPA/) Muro de Berlim - 09/11/2017

7. Erupção do vulcão Monte Sinabung, na Indonésia zoom_out_map 7/24 Vulcão Monte Sinabung entra em erupção e é fotografado da vila de Simpang Ampat, em Karo, no norte de Sumatra, Indonésia - 10/11/2017 (Ivan Damanik/) Vulcão Monte Sinabung, entra em erupção e é fotografado da vila de Simpang Ampat, em Karo, no norte de Sumatra, Indonésia - 10/11/2017

8. Incêndio no galpão dos Estúdios Globo zoom_out_map 8/24 Incêndio no galpão dos Estúdios Globo (GloboNews/)

9. Ato contra e a favor de Judith Butler em SP zoom_out_map 9/24 Manifestantes da Direita São Paulo ateiam fogo em uma bruxa representando a filosofa Judith Butler, durante protesto em frente ao Sesc Pompéia, em São Paulo - 07/11/2017 (Kevin David/A7 Press/) Manifestantes da Direita São Paulo ateiam fogo em uma bruxa representando a filosofa Judith Butler, durante protesto em frente ao Sesc Pompéia, em São Paulo - 07/11/2017

10. Manifestação na Catalunha zoom_out_map 10/24 Pessoas levantam cartazes com a frase "Prisioneiros políticos livres" e bandeiras catalãs durante uma manifestação do lado de fora do Palácio da Generalitat, em Barcelona, em uma greve regional convocada pelo movimento pró-independência - 08/11/2017 (Lluis Gene/) Pessoas levantam cartazes com a frase "Prisioneiros políticos livres" e bandeiras catalãs durante uma manifestação do lado de fora do Palácio da Generalitat, em Barcelona, em uma greve regional convocada pelo movimento pró-independência - 08/11/2017

11. Refugiados rohingya zoom_out_map 11/24 Um grupo de refugiados rohingyas sentados em jangadas são interrogados pelo Guarda das fronteiras de Bangladesh logo após cruzarem a fronteira com Myanmar - 09/11/2017 (Navesh Chitrakar/) Um grupo de refugiados rohingyas sentados em jangadas são interrogados pelo Guarda das fronteiras de Bangladesh logo após cruzarem a fronteira com Myanmar - 09/11/2017

12. Imagens do dia - Resgate de migrantes na Líbia zoom_out_map 12/24 Migrante chega a uma base naval após ser resgatado por guardas costeiros da Líbia em Trípoli, capital da Líbia - 06/11/2017 (Ahmed Jadallah/) Migrante chega a uma base naval após ser resgatado por guardas costeiros da Líbia em Trípoli, capital da Líbia - 06/11/2017

13. Imigrante resgatado no Mediterrâneo zoom_out_map 13/24 Imigrante é resgatado por um barco da ONG alemã Sea-Watch no Mar Mediterrâneo. Durante um naufrágio, cinco pessoas morreram, incluindo um recém nascido - 06/11/2017 (Alessio Paduano/) Imigrante é resgatado por um barco da ONG alemã Sea-Watch no Mar Mediterrâneo. Durante um naufrágio, cinco pessoas morreram, incluindo um recém nascido - 06/11/2017

14. Ondas gigantes em Nazaré, Portugal zoom_out_map 14/24 Surfista brasileiro Marcos Monteiro, pega uma onda gigante na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal - 08/11/2017 (Octavio Passos/) Surfista brasileiro Marcos Monteiro, pega uma onda gigante na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal - 08/11/2017

15. Refugiados rohingya em Bangladesh zoom_out_map 15/24 Crianças refugiadas rohingya soltam pipas em um campo de refugiados improvisado em Cox's Bazar, Bangladesh - 08/11/2017 (Mohammad Ponir Hossain/) Crianças refugiadas rohingya soltam pipas em um campo de refugiados improvisado em Cox's Bazar, Bangladesh - 08/11/2017

16. Neve cobre os carros em Krasnoyarsk, na Rússia zoom_out_map 16/24 Após a neve cobrir os carros na cidade de Krasnoyarsk, na Rússia, pessoas desenham rostos sorridentes sobre os veículos - 08/11/2017 (Ilya Naymushin/) Após a neve cobrir os carros na cidade de Krasnoyarsk, na Rússia, pessoas desenham rostos sorridentes sobre os veículos - 08/11/2017

17. Rã-arborícola-de-white na Austrália zoom_out_map 17/24 Uma Rã-arborícola-de-white é fotografada durante o lançamento do aplicativo de celular para contagem de sapos do Museu Australiano, chamado "FrogID", em Sydney, na Austrália - 10/11/2017 (David Gray/) Uma Rã-arborícola-de-white é fotografada durante o lançamento do aplicativo de celular para contagem de sapos do Museu Australiano, chamado "FrogID", em Sydney, na Austrália - 10/11/2017

18. O empresário Wesley Batista zoom_out_map 18/24 CPMI (Comissão Mista de Inquérito) que investiga a JBS ouve o empresário Wesley Batista, um dos acionistas da empresa, em Brasília - 08/11/2017 (Marcelo Camargo/) CPMI

19. Operação Torrentes da PF em Recife zoom_out_map 19/24 Polícia Federal executa mandado de busca e apreensão de documentos no Palácio do Campo das Princesas, em Recife. A ação faz parte da Operação torrentes (Luiz Pessoa/JC Imagem/) Polícia Federal executa mandado de busca e apreensão de documentos no Palácio do Campo das Princesas, em Recife. A ação faz parte da Operação torrentes

20. Bebê elefante na Hungria zoom_out_map 20/24 Bebê elefante de dois dias é fotografado junto com sua mãe Angele no Zoológico de Budapeste, na Hungria - 10/11/2017 (Laszlo Balogh/) Bebê elefante de dois dias é fotografado junto com sua mãe Angele no Zoológico de Budapeste, na Hungria - 10/11/2017

21. Parada militar em Moscou na Rússia zoom_out_map 21/24 Soldados russos marcham sobre a Praça Vermelha para marcar o 76º aniversário da batalha de 1941, quando os soldados do Exército Vermelho passaram pelas paredes do Kremlin para lutar contra as tropas da Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial - 07/11/2017 (Mladen Antonov/) Soldados russos marcham sobre a Praça Vermelha para marcar o 76º aniversário da batalha de 1941, quando os soldados do Exército Vermelho passaram pelas paredes do Kremlin para lutar contra as tropas da Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial - 07/11/2017

22. Mesquita de Jama Masjid, na Índia zoom_out_map 22/24 Visitantes da Mesquita de Jama Masjid são registrados em meio à densa poluição nos bairros antigos de Nova Deli, capital da Índia - 08/11/2017 (Sajjad Hussain/) Visitantes da Mesquita de Jama Masjid são registrados em meio à densa poluição nos bairros antigos de Nova Deli, capital da Índia - 08/11/2017

23. Tigres de bengala em zoológico na China zoom_out_map 23/24 Filhotes de tigre branco de bengala brincam com sua mãe Meng Meng enquanto são apresentados ao público no Xinpu Park em Lianyungang, na província de Jiangsu na China - 08/11/2017 (VCG/) Filhotes de tigre branco de bengala brincam com sua mãe Meng Meng enquanto são apresentados ao público no Xinpu Park em Lianyungang, na província de Jiangsu na China - 08/11/2017