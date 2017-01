Imagens da semana (02 a 06 de janeiro)

2 /20 Policiais e bombeiros de Nova York socorrem os feridos após um descarrilamento na estação Atlantic, no Brooklyn - 04/01/2017 (Drew Angerer/Getty Images)

3 /20 Parente de um presidiário chora em frente à entrada principal do Complexo Penitenciário Anisio Jobim em Manaus (Ueslei Marcelino/Reuters)

4 /20 O Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, em Brasília (DF) - 04/01/2017 (Andressa Anholete/AFP)

5/20 O presidente da República, Michel Temer e o Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, durante encontro com ministros no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), para discutir sobre o Plano Nacional de Segurança - 05/01/2017 (Andressa Anholete/AFP)