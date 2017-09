Guns’n’Roses no São Paulo Trip

1. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 1/35 Axl Rose e Slash, durante quarto e último dia do festival São Paulo Trip, em que as bandas Guns'n'Roses e Alice Cooper se apresentam (Fernanda Grillo/VEJA.com)

2. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 2/35 Guitarrista do Guns'n'Roses, Slash, se apresenta no palco do São Paulo Trip, no estádio do Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

3. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 3/35 Axl Rose, vocalista da banda Guns'n'Roses, durante quarto dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

4. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 4/35 Público curte show da banda Guns'n'Roses, durante quarto e último dia do festival São Paulo Trip (Fernanda Grillo/VEJA.com)

5. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 5/35 Guitarrista do Guns'n'Roses, Slash, se apresenta no palco do São Paulo Trip, no estádio do Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

6. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 6/35 Axl Rose, vocalista da banda Guns'n'Roses, durante quarto dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

7. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 7/35 Banda Guns'n'Roses se apresenta no palco do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

8. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 8/35 Guitarrista do Guns'n'Roses, Slash, se apresenta no palco do São Paulo Trip, no estádio do Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

9. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 9/35 Guitarrista do Guns'n'Roses, Slash, se apresenta no palco do São Paulo Trip, no estádio do Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

10. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 10/35 Axl Rose, vocalista da banda Guns'n'Roses, durante quarto dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

11. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 11/35 Guitarrista do Guns'n'Roses, Slash, se apresenta no palco do São Paulo Trip, no estádio do Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

12. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 12/35 Axl Rose, vocalista da banda Guns'n'Roses, durante quarto dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

13. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 13/35 Axl Rose e Slash, durante quarto e último dia do festival São Paulo Trip, em que as bandas Guns'n'Roses e Alice Cooper se apresentam (Fernanda Grillo/VEJA.com)

14. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 14/35 Axl Rose e Slash, durante quarto e último dia do festival São Paulo Trip, em que as bandas Guns'n'Roses e Alice Cooper se apresentam (Fernanda Grillo/VEJA.com)

15. São Paulo Trip: Guns'n'Roses e Alice Cooper zoom_out_map 15/35 Público curte show da banda Guns'n'Roses, durante quarto e último dia do festival São Paulo Trip (Fernanda Grillo/VEJA.com)

16. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 16/35 Público aguarda show da banda Guns'n'Roses no último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

17. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 17/35 Público aguarda show da banda Guns'n'Roses e Alice Cooper no último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

18. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 18/35 Alice Cooper abre para a banda Guns'n'Roses durante o quarto e último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

19. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 19/35 Fã exibe tatuagem em homenagem a Axl Rose, vocalista da banda Guns'n'Roses, durante o festival São Paulo Trip (Fernanda Grillo/VEJA.com)

20. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 20/35 Público aguarda show da banda Guns'n'Roses no último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

21. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 21/35 Público aguarda show da banda Guns'n'Roses no último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

22. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 22/35 Público aguarda show da banda Guns'n'Roses e Alice Cooper no último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

23. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 23/35 Público aguarda show da banda Guns'n'Roses no último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

24. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 24/35 Alice Cooper abre para a banda Guns'n'Roses durante o quarto e último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

25. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 25/35 Público aguarda show da banda Guns'n'Roses no último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

26. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 26/35 Público curte show do Alice Cooper no festival São Paulo Trip, no palco do Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

27. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 27/35 Alice Cooper abre para a banda Guns'n'Roses durante o quarto e último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

28. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 28/35 Guitarrista acompanha Alice Cooper durante abertura do show do Guns'n'Roses no festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

29. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 29/35 Alice Cooper abre para a banda Guns'n'Roses durante o quarto e último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

30. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 30/35 Alice Cooper abre para a banda Guns'n'Roses durante o quarto e último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

31. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 31/35 Guitarrista acompanha Alice Cooper durante abertura do show do Guns'n'Roses no festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

32. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 32/35 Alice Cooper abre para a banda Guns'n'Roses durante o quarto e último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

33. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 33/35 Alice Cooper abre para a banda Guns'n'Roses durante o quarto e último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)

34. São Paulo Trip: Guns’n’Roses e Alice Cooper zoom_out_map 34/35 Alice Cooper abre para a banda Guns'n'Roses durante o quarto e último dia do festival São Paulo Trip, no Allianz Parque (Fernanda Grillo/VEJA.com)