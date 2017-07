Frio muda a paisagem na região Sul do país

zoom_out_map 1/21 A paisagem branca na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, que amanheceu com os campos coberto pela geada toda a semana. (Damião Artusi/VEJA.com) Frio - baixas temperaturas

zoom_out_map 2/21 A paisagem branca na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, que amanheceu com os campos coberto pela geada toda a semana. (Damião Artusi/VEJA.com) Frio - baixas temperaturas

zoom_out_map 3/21 A temperatura em Urupema (SC) foi mais amena e fez -4,3°C, quinto dia seguido de temperaturas negativas. Agora o frio começa a perder um pouco a intensidade e o sol começa a aparecer - 21/07/2017 (Prefeitura Municipal de Urupema/Divulgação) A temperatura em Urupema (SC)

zoom_out_map 4/21 A paisagem branca na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, que amanheceu com os campos coberto pela geada toda a semana. (Damião Artusi/VEJA.com) Frio - baixas temperaturas

zoom_out_map 5/21 Cachoeira amanhece congelada na cidade de Urupema. Termômetros marcaram –7,5ºC, temperatura mais fria do ano (Prefeitura Municipal de Urupema/Divulgação)

zoom_out_map 6/21 Estaca de madeira amanhece coberta de gelo na Cidade de Urupema, Santa Catarina (Prefeitura Municipal de Urupema/Divulgação)

zoom_out_map 7/21 A temperatura em Urupema (SC) foi mais amena e fez -4,3°C, quinto dia seguido de temperaturas negativas. Agora o frio começa a perder um pouco a intensidade e o sol começa a aparecer - 21/07/2017 (Prefeitura Municipal de Urupema/Divulgação) A temperatura em Urupema (SC)

zoom_out_map 8/21 Geada na cidade de Erechim (RS), no amanhecer da quarta-feira (19) (Damião Artusi/VEJA.com) Geada na cidade de Erechim (RS)

zoom_out_map 9/21 Marcando temperatura de -5.2 graus Celsius ao amanhecer do dia 18/07/2017 a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, proporcionou um espetáculo gelado aos turistas que lotam a cidade. (Mycchel Hudsonn Legnaghi/São Joaquim Online/Fotos Públicas) Marcando temperatura de -5.2 graus Celsius ao amanhecer do dia 18/07/2017 a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, proporcionou um espetáculo gelado aos turistas que lotam a cidade.

zoom_out_map 10/21 Marcando temperatura de -5.2 graus Celsius ao amanhecer do dia 18/07/2017 a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, proporcionou um espetáculo gelado aos turistas que lotam a cidade. (Mycchel Hudsonn Legnaghi/São Joaquim Online/Fotos Públicas) Marcando temperatura de -5.2 graus Celsius ao amanhecer do dia 18/07/2017 a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, proporcionou um espetáculo gelado aos turistas que lotam a cidade.

zoom_out_map 11/21 Marcando temperatura de -5.2 graus Celsius ao amanhecer do dia 18/07/2017 a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, proporcionou um espetáculo gelado aos turistas que lotam a cidade. (Mycchel Hudsonn Legnaghi/São Joaquim Online/Fotos Públicas) Marcando temperatura de -5.2 graus Celsius ao amanhecer do dia 18/07/2017 a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, proporcionou um espetáculo gelado aos turistas que lotam a cidade.

zoom_out_map 12/21 Geada na cidade de Erechim (RS), no amanhecer da quarta-feira (19) (Damião Artusi/VEJA.com) Frio - baixas temperaturas

zoom_out_map 13/21 Planta amanhece congelada após cidade de Urupema registrar –7,5ºC, a temperatura mais baixa do ano (Prefeitura Municipal de Urupema/Divulgação)

zoom_out_map 14/21 A cidade de Urupema, na Serra Catarinense, registra neve e temperaturas negativas. Região conta com grande quantidade de turistas com a chegada do frio forte. (Jair da Silva/Prefeitura de Urupema/Divulgação)

zoom_out_map 15/21 Geada na cidade de Erechim (RS), no amanhecer da quarta-feira (19) (Damião Artusi/VEJA.com) Frio - baixas temperaturas

zoom_out_map 16/21 A paisagem branca na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, que amanheceu com os campos coberto pela geada toda a semana. (Damião Artusi/VEJA.com) Frio - baixas temperaturas

zoom_out_map 17/21 Geada na cidade de Erechim (RS), no amanhecer da quarta-feira (19) (Damião Artusi/VEJA.com) Frio - baixas temperaturas

zoom_out_map 18/21 A paisagem branca na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, que amanheceu com os campos coberto pela geada toda a semana. (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Frio - baixas temperaturas

zoom_out_map 19/21 Geada nos campos de Erechim, RS (Damião Artusi/VEJA.com) Geada nos campos de Erechim, RS

zoom_out_map 20/21 Geada na cidade de Erechim (RS), no amanhecer da quarta-feira (19) (Damião Artusi/VEJA.com) Frio - baixas temperaturas