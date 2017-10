FOTOS: Homem abre fogo contra multidão em Las Vegas

2/13 Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images/AFP)

Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017