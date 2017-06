Final NBA – Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors – Jogo 4

Kyrie Irving e Lebron James do Cleveland Cavaliers durante partida 4 das finais da NBA contra o Golden State Warriors - 09/06/2017

1 /11 Kyrie Irving e Lebron James do Cleveland Cavaliers durante partida 4 das finais da NBA contra o Golden State Warriors - 09/06/2017 (Gregory Shamus/Getty Images)

Stephen Curry do Golden State Warriors durante o jogo 4 das finais da NBA contra o Cleveland Cavaliers na Quicken Loans Arena em Ohio - 09/06/2017

2 /11 Stephen Curry do Golden State Warriors durante o jogo 4 das finais da NBA contra o Cleveland Cavaliers na Quicken Loans Arena em Ohio - 09/06/2017 (Ronald Martinez/Getty Images)

Stephen Curry do Golden State Warriors durante o jogo 4 das finais da NBA contra o Cleveland Cavaliers na Quicken Loans Arena em Ohio - 09/06/2017

3 /11 Stephen Curry do Golden State Warriors durante o jogo 4 das finais da NBA contra o Cleveland Cavaliers na Quicken Loans Arena em Ohio - 09/06/2017 (Ronald Martinez/Getty Images)

LeBron James do Cleveland Cavaliers é marcado de perto por Shaun Livingston e Matt Barnes do Golden State Warriors durante o jogo 4 das finais da NBA - 09/06/2017

4 /11 LeBron James do Cleveland Cavaliers é marcado de perto por Shaun Livingston e Matt Barnes do Golden State Warriors durante o jogo 4 das finais da NBA - 09/06/2017 (Jason Miller/Getty Images)

Kyrie Irving do Cleveland Cavaliers durante jogo 4 das finais da NBA contra o Golden State Warriors - 09/06/2017

6 /11 Kyrie Irving do Cleveland Cavaliers durante jogo 4 das finais da NBA contra o Golden State Warriors - 09/06/2017 (Ronald Martinez/Getty Images)

Kyrie Irving do Cleveland Cavaliers passa pela defesa do Golden State Warriors para fazer o arremesso - 09/06/2017

7 /11 Kyrie Irving do Cleveland Cavaliers passa pela defesa do Golden State Warriors para fazer o arremesso - 09/06/2017 (Ron Schwane/Getty Images)

LeBron James do Cleveland Cavaliers e Kevin Durant doGolden State Warriors discutem durante o jogo 4 das finais da NBA - 09/06/2017

9 /11 LeBron James do Cleveland Cavaliers e Kevin Durant doGolden State Warriors discutem durante o jogo 4 das finais da NBA - 09/06/2017 (Jason Miller/Getty Images)

Lebron James do Cleveland Cavaliers passa pela marcação de Zaza Pachulia Golden State Warriors para fazer o arremesso no jogo 4 das finais da NBA - 09/06/2017

10 /11 Lebron James do Cleveland Cavaliers passa pela marcação de Zaza Pachulia Golden State Warriors para fazer o arremesso no jogo 4 das finais da NBA - 09/06/2017 (Larry W. Smith/USA TODAY Sports/Reuters)

11/11 Kevin Durant do Golden State Warriors é marcado por Kevin Love do Cleveland Cavaliers no jogo 4 das finais da NBA - 09/06/2017 (Ken Blaze/USA TODAY Sports/Reuters)

Kevin Durant do Golden State Warriors é marcado por Kevin Love do Cleveland Cavaliers no jogo 4 das finais da NBA - 09/06/2017