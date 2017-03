Festival pirotécnico de San Juan e Diós

zoom_out_map 1/19 Homem manuseia o "Torito", boneco em formato de touro utilizado para armazenar os fogos do festival do dia de San Juan de Diós, na Cidade do México (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 2/19 Pessoas festejam o tradicional dia de San Juan de Diós, com fogos de artifício e bonecos e formato de touros, na Cidade do México (Ronaldo Schemidt/AFP)

zoom_out_map 3/19 Festival tradicional de San Juan de Diós exibe bonecos artesanais e fogos de artifício na Cidade do México (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 4/19 People run away from fireworks exploding around them next to a traditional "torito" (little bull) -bull made of paper, wood and fireworks- during the celebration of San Juan de Dios festivity in Tultepec, in the outskirts of Mexico City on March 8, 2017. / AFP PHOTO / RONALDO SCHEMIDT

zoom_out_map 5/19 Pessoas protegem o rosto enquanto estouram fogos de artifício no festival do dia de San Juan de Diós, na Cidade do México (Ronaldo Schemidt/AFP)

zoom_out_map 6/19 Pessoas protegem o rosto enquanto estouram fogos de artifício no festival do dia de San Juan de Diós, na Cidade do México (Ronaldo Schemidt/AFP)

zoom_out_map 7/19 "Torito", boneco tradicional das festas de San Juan de Diós, explode em fogos de artifício no dia do festival na Cidade do México (Ronaldo Schemidt/AFP)

zoom_out_map 8/19 "Torito", boneco tradicional das festas de San Juan de Diós, explode em fogos de artifício no dia do festival na Cidade do México (Ronaldo Schemidt/AFP)

zoom_out_map 9/19 Pessoas comemoram o tradicional festival de San Juan de Diós, na Cidade do México (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 10/19 Pessoas comemoram o tradicional festival de San Juan de Diós, na Cidade do México (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 11/19 Pessoas protegem o rosto enquanto estouram fogos de artifício no festival do dia de San Juan de Diós, na Cidade do México (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 12/19 Pessoas protegem o rosto enquanto estouram fogos de artifício no festival do dia de San Juan de Diós, na Cidade do México (Ronaldo Schemidt/AFP)

zoom_out_map 13/19 Pessoas comemoram o tradicional festival de San Juan de Diós, na Cidade do México (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 14/19 Homem manuseia o "Torito", boneco em formato de touro utilizado para armazenar os fogos do festival do dia de San Juan de Diós, na Cidade do México (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 15/19 "Torito", boneco tradicional das festas de San Juan de Diós, explode em fogos de artifício no dia do festival na Cidade do México (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 16/19 Pessoas comemoram o tradicional festival de San Juan de Diós, na Cidade do México (Carlos Jasso/Reuters)

zoom_out_map 17/19 Boneco feito com papel e madeira, em formato de touro, é equipado com fogos de artifício para a comemoração do tradicional festival de San Juan de Diós, na Cidade do México (Ronaldo Schemidt/AFP)

zoom_out_map 18/19 "Torito", boneco tradicional das festas de San Juan de Diós, explode em fogos de artifício no dia do festival na Cidade do México (Carlos Jasso/AFP)