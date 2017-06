Exército iraquiano retoma a cidade de Mosul, no Iraque

1 /16 Soldado de uma tribo local vigia área recém-tomada do Estado Islâmico (Chris McGrath/Getty Images)

2 /16 Soldado iraquiano utiliza capacete como armadilha para que um franco-atirador do Estado Islâmico revele sua posição em Mosul, no Iraque (Carl Court/Getty Images)

3 /16 Soldado do exército iraquiano ajusta seu rifle durante ofensiva na cidade de Mosul, no Iraque (Carl Court/Getty Images)

4 /16 Policiais federais iraquianos passam por um buraco na parede para seguir adiante na ofensiva de retomada do último distrito de Mosul (Ahmad Al-Rubaye/AFP)

5 /16 Soldado iraquiano atira contra base do Estado Islâmico, a oeste de Mosul, no Iraque (Carl Court/Getty Images)

6 /16 Soldado iraquiano atira contra base do Estado Islâmico, a oeste de Mosul, no Iraque (Carl Court/Getty Images)

7 /16 Mulher carrega sobrinha para centro de distribuição de alimentos instalado em Mosul após investida do exército iraquiano contra o Estado Islâmico (Carl Court/Getty Images)

8 /16 Soldado iraquiano descansa após ofensiva que retomava Mosul do Estado Islâmico, no Iraque (Carl Court/Getty Images)

9 /16 Forças iraquianas patrulham as ruas perto da velha cidade de Mosul, durante a ofensiva em curso para retomar o último distrito ainda detido pelo Estado islâmico. (Mohamed El-Shahed/AFP)

10/16 Um policial federal do Iraque dispara uma metralhadora .50 contra militantes do Estado Islâmico, em Bab Jded, no oeste de Mosul. (Martyn Aim/Getty Images)

