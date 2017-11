Eleitores vão às urnas no Chile

A atual presidente do Chile, Michelle Bachelet, deposita cédula de votação em seçāo eleitoral de Santiago, capital do país - 19/11/2017

1 /16 A atual presidente do Chile, Michelle Bachelet, deposita cédula de votação em seçāo eleitoral de Santiago, capital do país - 19/11/2017 (Ximena Navarro/Chilean Presidency/Handout/)

3 /16 A candidata Beatriz Sanchez deposita cédula de votação em seçāo eleitoral de Santiago, no Chile - 19/11/2017 (Carlos Vera/)

4 /16 Eleitores fazem filas para votar em seção eleitoral em Santiago, capital do Chile, durante as eleições presidenciais - 19/11/2017 (Claudio Reyes/)

5 /16 O candidato Alejandro Guillier deposita cédula de votação em uma escola pública de Antofagasta, no Chile - 19/11/2017 (Magaly Visedo/)

7 /16 Homem vota em cabine, durante as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017 (Ivan Alvarado/)

8 /16 Mesária aguarda eleitores em local de votaçāo em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017 (Pablo Sanhueza/)

9 /16 Eleitor deposita cédula de votação em urna, durante as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017 (Carlos Garcia Rawlins/)

10 /16 Garota é vista próxima de urna durante as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017 (Pablo Vera/)

11 /16 Eleitores votam em seus candidatos durante as eleições presidenciais realizadas em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017 (Claudio Reyes/)

12/16 Policial usa cão farejador para inspecionar local de votação, no dia em que ocorre as eleições presidenciais em Santiago, capital do Chile - 19/11/2017 (Ivan Alvarado/)

