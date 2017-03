1 /22 Centenas de mulheres participam de uma manifestação no Dia Internacional da Mulher em Madri, na Espanha - 08/03/2017 (Gerard Julien/AFP)

4 /22 Manifestante participa de uma marcha no Dia Internacional da Mulher em São Paulo - 08/03/2017 (Nacho Doce/Reuters)

9 /22 Centenas de pessoas participam da manifestação do Dia Internacional da Mulher na Avenida Paulista, em São Paulo - 08/03/2017 (Nelson Almeida/AFP)

10 /22 Mulheres marcham durante a manifestação do Dia Internacional da Mulher em La Paz, na Bolívia - 08/03/2017 (Jorge Bernal/AFP)

13 /22 Dançarinas tradicionais se preparam para apresentanção durante as celebrações do Dia Internacional da Mulher em Colombo, Sri Lanka - 08/03/2017 (Dinuka Liyanawatte/Reuters)

15 /22 Manifestantes participam de uma marcha no Dia Internacional da Mulher em Jacarta, na Indonésia - 08/03/2017 (Ulet Ifansasti/Getty Images)

16 /22 Manifestantes participam de uma marcha no Dia Internacional da Mulher em Buenos Aires, Argentina - 08/03/2017 (Marcos Brindicci/Reuters)

17 /22 Manifestantes participam de uma marcha no Dia Internacional da Mulher em Paris, na França - 08/03/2017 (Gabriel Bouys/AFP)

18 /22 Manifestantes participam de uma marcha no Dia Internacional da Mulher na Praça da Candelária, Centro do Rio de Janeiro - 08/03/2017 (Vanderlei Almeida/AFP)

19 /22 Manifestantes participam de uma marcha no Dia Internacional da Mulher no centro de São Paulo - 08/03/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

20 /22 Manifestantes participam de uma marcha no Dia Internacional da Mulher em Brasília(DF) - 08/03/2017 (Adriano Machado/Reuters)

21/22 Ativista é fotografada em frente a uma obra do artista francês Mahn com a inscrição "IVG (Lei sobre o aborto voluntário) é sagrada" na Sede do Conselho Regional em Marselha, sul da França - 08/03/2017 (Bertrand Langlois/AFP)