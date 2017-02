1 /11 Casal chinês se beija em uma ponte de vidro no centro da província chinesa de Hunan (/AFP)

2/11 As alpacas, Romeo e Juliette, são fotografadas em seu recinto no zoológico de Krasnoyarsk, na Rússia durante celebrações do dia de São Valentim, data dá nome ao Dia dos Namorados em muitos países - 14/02/2017 (Ilya Naymushin/Reuters)