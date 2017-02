Destaques da segunda noite do Carnaval de SP

zoom_out_map 1/23 Com o enredo 'Zés do Brasil: Um nome e muitas histórias', a escola de samba Mancha Verde desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

Desfile da escola de samba Vai-Vai, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 26/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

Raíssa Santana, atual Miss Brasil, desfila pela escola de samba Vai-Vai - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Desfile da escola de samba Vai-Vai, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Com o enredo 'Ópera de Todos os Povos, Terra de Todas as Gentes, Curitiba de Todos os Sonhos', a escola de samba Nenê de Vila Matilde desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo - 26/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

Desfile da escola de samba Vai-Vai, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Desfile da escola de samba Vai-Vai, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Desfile da escola de samba Vai-Vai, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Com o enredo 'No xirê do Anhembi, a Oxum mais bonita que surgiu. Menininha, mãe da Bahia Ialorixá do Brasil', a escola de samba Vai-Vai desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo - 26/02/2017 (Heitor Feitosa)

Com o enredo 'No xirê do Anhembi, a Oxum mais bonita que surgiu. Menininha, mãe da Bahia Ialorixá do Brasil', a escola de samba Vai-Vai desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Com o enredo 'No xirê do Anhembi, a Oxum mais bonita que surgiu. Menininha, mãe da Bahia Ialorixá do Brasil', a escola de samba Vai-Vai desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Com o enredo 'Dragões canta Asa Branca', a escola de samba Dragões da Real desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Desfile da escola de samba Império de Casa Verde, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Desfile da escola de samba Império de Casa Verde, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 26/02/2017 (Heitor feitosa/VEJA.com)

Com o enredo 'No xirê do Anhembi, a Oxum mais bonita que surgiu. Menininha, mãe da Bahia Ialorixá do Brasil', a escola de samba Vai-Vai desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo - 26/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

Com o enredo 'Dragões canta Asa Branca', a escola de samba Dragões da Real desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Com o enredo 'Dragões canta Asa Branca', a escola de samba Dragões da Real desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Desfile da escola de samba Império de Casa Verde, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Desfile da escola de samba Império de Casa Verde, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Com o enredo 'Paz - O império da nova era', a escola Império de Casa Verde desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo - 26/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

Desfile da escola de samba Mancha Verde, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 25/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

Com o enredo 'A Peruche no maior axé exalta Salvador, cidade da Bahia, caldeirão de raças, cultura, fé e alegria', a escola Unidos do Peruche desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo - 26/02/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)