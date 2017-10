Concurso de fotomicrografia da Nikon

Com a 'cabeça' de uma Tasneirinha, como é chamada vulgarmente a planta Senecio vulgaris, o Dr. Havi Sarfatyi realizou esta fotografia ficando no segundo lugar da colocação geral da competição

2 /20 Com a 'cabeça' de uma Tasneirinha, como é chamada vulgarmente a planta Senecio vulgaris, o Dr. Havi Sarfatyi realizou esta fotografia ficando no segundo lugar da colocação geral da competição (Dr. Havi Sarfatyi/Nikon Small World – 2017 Photomicrography Competition)

8 /20 No oitavo lugar Dr. Michael Perny ampliou 100x o interior do ouvido de um rato recém nascido e registrou células ciliadas sensoriais (verde) e neurônios ganglionares espirais (vermelho) (Dr. Michael Perny/Nikon Small World – 2017 Photomicrography Competition)

11/20 Para a 11ª posição, Steven Simon registrou as cores e formas das fracturas do plástico no holograma do cartão de crédito (Steven Simon/Nikon Small World – 2017 Photomicrography Competition)

