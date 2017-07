Chuvas provocam destruição no sudoeste Japão

Vista aérea da destruição provocada por uma inundação na cidade de Asakura, prefeitura de Fukuoka, no Japão - 06/07/2017

Vista aérea da cidade de Asakura, afetada pela inundação causada pela tempestade no Japão

A fotografia da estrada inundada em Hita, na prefeitura de Oita, registra o resultado das fortes chuvas no Japão, rochas foram parar no meio da pista dificultando ainda mais o escoamento da água

Equipe de resgate da Guarda Costeira do Japão evacua moradores de Asakura que ficaram presos após a inundação em Prefeitura de Fukuoka, no Japão.

A fotografia feita em Asakura mostra os destroços da tempestade em um canal de água no Japão.

Vista aérea de casas após a inundação causada pela tempestade em Asakura, Prefeitura de Fukuoka no Japão.

Após a forte chuva que atinge o sudoeste do Japão, o colégio Hiramatsu ficou danificado, em Asakura, Prefeitura de Fukuoka.

Um residente de Asakura caminha pelas ruas inundadas por um rio depois da tempestade em Prefeitura de Fukuoka, no Japão.

11/12 Um residente descansa no Centro de Educação de Asakura que está sendo usado como um centro de evacuação para as pessoas atingidas pela forte chuva no Japão, em Prefeitura de Fukuoka. (Issei Kato/Reuters)

