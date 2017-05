Chuvas provocam destruição em Pernambuco

zoom_out_map 1/16 Chuvas fortes atingem a região metropolitana do Recife e causa alagamentos e transtornos. Na foto, a avenida Imperial - 31/05/2017 (Diego Nigro/JC Imagem/Folhapress) Chuvas fortes atingem a região metropolitana do Recife e causa alagamentos e transtornos. Na foto, a avenida Imperial - 31/05/2017

Destruição causada pela cheia do Rio Una em Catende, Zona da Mata Sul de Pernambuco. Cerca de 500 famílias estão desalojadas. As fortes chuvas do último fim de semana fizeram com que o governo decretasse estado de calamidade em 15 municípios - 30/05/2017 (Ademar Filho/Futura Press/Folhapress)

Estragos causados pelas chuvas no município de Belém de Maria (PE) - 29/05/2017 (Diego Nigro/JC Imagem/Folhapress)

Destruição causada pela cheia do Rio Una em Catende, Zona da Mata Sul de Pernambuco. Cerca de 500 famílias estão desalojadas. As fortes chuvas do último fim de semana fizeram com que o governo decretasse estado de calamidade em 15 municípios - 30/05/2017 (Ademar Filho/Futura Press/Folhapress)

Moradores da cidade de Barreiros limpam as ruas atingidas por enchentes, devido as fortes chuvas que castigaram Pernambuco (Leo Caldas/AFP)

Crianças desabrigadas devido a enchentes, se alimentam em abrigo temporário (Leo Caldas/AFP)

Moradores da cidade de Barreiros limpam as ruas atingidas por enchentes, devido as fortes chuvas que castigaram Pernambuco (Leo Caldas/AFP)

Moradores da cidade de Barreiros deixam suas casas atingidas por enchentes, devido as fortes chuvas que castigaram Pernambuco (Leo Caldas/AFP)

Voluntários ajudam na organização de doações de alimentos para moradores de Rio Formoso (Leo Caldas/AFP)

Moradores da cidade de Barreiros limpam as ruas atingidas por enchentes, devido as fortes chuvas que castigaram Pernambuco (Leo Caldas/AFP)

Moradores da cidade de Rio Formoso deixam suas casas atingidas por enchentes, devido as fortes chuvas que castigaram Pernambuco (Leo Caldas/AFP)

Moradora de Rio Formoso (PE) desabrigada devido a enchentes, alimenta criança (Leo Caldas/AFP)

Moradores de Rio Formoso empilham móveis estragados por enchentes, devido as fortes chuvas que castigaram Pernambuco (Leo Caldas/AFP)

Com o nível alto do rio Una, moradores de Palmares (PE) jogam fora pertences atingidos pela água e fazem a limpeza após enchente no centro da cidade - 29/05/2017 (Bobby Fabisak/JC Imagem/Folhapress)

Populares vasculham restos de comida após estragos provocados pelas chuvas no município de Palmares (PE) - 29/05/2017 (Carlos Ezequiel Vannoni/Eleven/Folhapress)