As incríveis paisagens do Tour de France 2017

1. Tour de France 2017 1/26 Ciclistas caem perto da linha de chegada no final da quarta etapa do Le Tour de France de 207,5 km entre Mondorf-les-Bains e Vittel, na França - 4 de julho de 2017 (Jeff Pachoud/AFP) O alemão John Degenkolb e Mark Cavendish da Grã-Bretanha encontram-se no chão depois de cair perto da linha de chegada no final da quarta etapa do Le Tour de France de 207,5 km entre Mondorf-les-Bains e Vittel, na França - 4 de julho de 2017

2. Tour de France 2017 2/26 Ciclistas são refletidos em um lago enquanto disputavam a quarta etapa do Tour de France de 160,5 km entre Vittel e La Planche des Belles Filles, na França - 5 de julho de 2017 (Philippe Lopez/AFP) Luke Rowe da Grã-Bretanha, Michal Kwiatkowski da Polônia, Christopher Froome da Grã-Bretanha, Geraint Thomas da Grã-Bretanha, usando a camisa amarela do líder geral e Sergio Henao da Colômbia, são refletidos em um lago enquanto disputavam a quarta etapa do Tour de France de 160,5 km entre Vittel e La Planche des Belles Filles, na França - 5 de julho de 2017

3. Tour de France 2017 3/26 Pelotão de ciclistas passa por vacas vestidas com as cores da bandeira da França e o amarelo de líder geral durante a sétima etapa da 104ª edição da corrida de ciclismo Tour de France, de 213,5 km entre Troyes E Nuits-Saint-Georges, na França - 7 de julho de 2017 (Lionel Bonaventure/AFP) Pelotão de ciclistas passa por vacas vestidas com as cores da bandeira da França e o amarelo de líder geral durante a sétima etapa da 104ª edição da corrida de ciclismo Tour de France, de 213,5 km entre Troyes E Nuits-Saint-Georges, na França - 7 de julho de 2017

4. Tour de France 2017 4/26 Pelotão percorre a 16ª etapa de 165 km da 104ª edição da corrida de ciclismo Tour de France entre Le Puy-en-Velay e Romans-sur-Isere, na França - 18 de julho de 2017 (Jeff Pachoud/AFP) Pelotão percorre a 16ª etapa de 165 km da 104ª edição da corrida de ciclismo Tour de France entre Le Puy-en-Velay e Romans-sur-Isere, na França - 18 de julho de 2017

5. Tour de France 2017 5/26 O ciclista da BMC Racing, Greg Van Avermaet, da Bélgica, joga água na cabeça durante o 7º estágio de competição do Le Tour de France de 213,5 km de Troyes para Nuits-Saint-Georges, França - 7 de julho de 2017 (Benoit Tessier/Reuters) O ciclista da BMC Racing, Greg Van Avermaet, da Bélgica, joga água na cabeça durante o 7º estágio de competição do Le Tour de France de 213,5 km de Troyes para Nuits-Saint-Georges, França - 7 de julho de 2017

6. Tour de France 2017 6/26 O pelotão compete na chuva durante a segunda etapa do Tour de France 2017 de 203,5 km entre Dusseldorf, Alemanha e Liege, Bélgica - 2 de julho de 2017 (Philippe Lopez/AFP) O pelotão compete na chuva durante a segunda etapa do Tour de France 2017 de 203,5 km entre Dusseldorf, Alemanha e Liege, Bélgica - 2 de julho de 2017

7. Tour de France 2017 7/26 Jarlinson Pantano, da Columbia Trek-Segafredo, se machuca após acidente durante o estágio 16 do Le Tour de France de 165 km do Puy-en-Velay para Romans-sur-Isere, na França - 18 de julho de 2017 (Jeff Pachoud/Reuters) Jarlinson Pantano, da Columbia Trek-Segafredo, depois do acidente durante o estágio 16 do Le Tour de France de 165 km do Puy-en-Velay para Romans-sur-Isere, na França - 18 de julho de 2017

8. Tour de France 2017 8/26 Torcedor segura bandeira da França enquanto o pelotão participa da etapa 6 de 216 km de Vesoul para Troyes, do Le Tour de France - 6 de julho de 2017 (Christian Hartmann/Reuters) Um torcedor segura uma bandeira da França enquanto o pelotão participa da etapa 6 de 216 km de Vesoul para Troyes, do Le Tour de France - 6 de julho de 2017

9. Tour de France 2017 9/26 Centro da cidade de Eymet é decorado para o início do estágio onze do Le Tour de France 2017, um percurso da estradade 203,5 km de Eymet para Pau, na França - 12/07/2017 (Bryn Lennon/Getty Images) Decorações do centro da cidade no início do estágio onze do Le Tour de France 2017, um estágio da estrada de 203,5 km de Eymet para Pau, 12 de julho de 2017 em Eymet, na França

10. Tour de France 2017 10/26 O torcedor alemão Didi Senft, conhecido como El Diablo, durante a segunda etapa de 213,5 km da 104ª edição da corrida de ciclismo do Tour de France entre Troyes e Nuits-Saint-Georges, na França - 7 de julho de 2017 (Philippe Lopez/AFP) O adepto alemão Didi Senft, conhecido como El Diablo, é fotografado durante a segunda etapa da 213,5 km da 104ª edição da corrida de ciclismo do Tour de France entre Troyes e Nuits-Saint-Georges, na França - 7 de julho de 2017

11. Tour de France 2017 11/26 Ciclistas competem durante a oitava etapa do Le Tour de France de 187,5 km entre Dole e Station des Rousses, na França - 8 de julho de 2017 (Lionel Bonaventure/AFP) Ciclistas competem durante a oitava etapa do Le Tour de France de 187,5 km entre Dole e Station des Rousses, na França - 8 de julho de 2017

12. Tour de France 2017 12/26 Ciclistas participam da prova de 183 km da 104ª edição da corrida de ciclismo Tour de France, em 19 de julho de 2017 entre Le La Mure e Serre -Chevalier, Alpes franceses (Jeff Pachoud/AFP) Christopher Froome (C) da Grã-Bretanha, vestindo a camisa amarela de líder geral, participa da prova de 183 km da 104ª edição da corrida de ciclismo Tour de France, em 19 de julho de 2017 entre Le La Mure e Serre -Chevalier, Alpes franceses

13. Tour de France 2017 13/26 Fase 4 de competição do Le Tour de France de 207,5 km de Mondorf-les-Bains, Luxemburgo para Vittel, França - 4 de julho de 2017 (Christian Hartmann/Reuters) Fase 4 de competição do Le Tour de France de 207,5 km de Mondorf-les-Bains, Luxemburgo para Vittel, França - 4 de julho de 2017

14. Tour de France 2017 14/26 Torcedores apoiam os ciclistas na beira do asfalto durante a oitava etapa de 187,5 km entre Dole e Station des Rousses, na França - 8 de julho de 2017 (Philippe Lopez/AFP) Torcedores apoiam os ciclistas na beira do asfalto durante a oitava etapa de 187,5 km entre Dole e Station des Rousses, na França - 8 de julho de 2017

15. Tour de France 2017 15/26 Ciclistas durante o 17º estágio de competição do Le Tour de France de 183 km de La Mure para Serre-Chevalier, em 19/07/2017 (Benoit Tessier/Reuters) Durante o 17º estágio de competição do Le Tour de France de 183 km de La Mure para Serre-Chevalier, em 19 de julho de 2017, o ciclista da Bahrein-Merida, Ondrej Cink, da República Checa é fotografado em ação

16. Tour de France 2017 16/26 Ciclistas competem durante o primeiro estágio da 104ª edição do Tour de France de 203,5 km entre Eymet e Pau, na França - 12/07/2017 (Jeff Pachoud/AFP) Os ciclistas Christopher Froome da Grã-Bretanha, Jack Bauer da Nova Zelândia e Marcel Kittel da Alemanha, competem durante o primeiro estágio da 104ª edição do Tour de France de 203,5 km entre Eymet e Pau, na França - 12 de julho de 2017

17. Tour de France 2017 17/26 O australiano Richie Porte recebe assistência médica depois de cair durante o estágio nove de 181,5 km entre Nantua e Chambery do campeonato Le Tour de France - 9/07/2017 (Philippe Lopez/AFP) O australiano Richie Porte recebe assistência médica depois de cair durante o estágio nove de 181,5 km entre Nantua e Chambery do campeonato Le Tour de France - 9 de julho de 2017

18. Tour de France 2017 18/26 O pelotão passa por um campo de árvores durante o 14º estágio do Le Tour de France 2017, um percurso de 181 km de Blagnac a Rodez, em 15 de julho de 2017, Rodez na França (Bryn Lennon/Getty Images) O pelotão passa por um campo de árvores durante o 14º estágio do Le Tour de France 2017, um estágio de 181 km de Blagnac a Rodez, em 15 de julho de 2017, Rodez na França

19. Tour de France 2017 19/26 Christopher Froome, da Grã-Bretanha, lidera o pelotão durante o estágio onze do Le Tour de France de 2017, um percurso de 203,5 km de Eymet para Pau, 12 de julho de 2017 em Eymet, na França (Chris Graythen/Getty Images) Christopher Froome, da Grã-Bretanha, lidera o pelotão durante o estágio onze do Le Tour de France de 2017, um estágio de 203,5 km de Eymet para Pau, 12 de julho de 2017 em Eymet, na França

20. Tour de France 2017 20/26 O italiano Fabio Aru sobe uma ladeira durante o 17º estágio de competição do Le Tour de France, de 183 km de La Mure para Serre-Chevalier, - 19/07/2017 (Benoit Tessier/Reuters) Durante o 17º estágio de competição do Le Tour de France de 183 km de La Mure para Serre-Chevalier, em 19 de julho de 2017, o ciclista italiano de Astana Fabio Aru é fotografado em ação

21. Tour de France 21/26 O ciclista britânico Chris Froome passa por um campo de girassóis durante a décima etapa da 104ª edição do Tour de entre Perigueux e Bergerac, na França - 11/07/2017 (Christian Hartmann/Reuters) O ciclista britânico Chris Froome passa por um campo de girassóis durante a décima etapa da 104ª edição do Tour de entre Perigueux e Bergerac, na França - 11/07/2017

22. Tour de France 22/26 Competidores durante etapa da 104ª edição do Tour de France, entre Briancon e Izoard, na França - 20/07/2017 (Christian Hartmann/Reuters) Tour de France

23. Tour de France 23/26 Bicicletas são penduradas ao lado da estrada durante a 104ª corrida de ciclismo do Tour de France, 3ª etapa de Verviers, Bélgica, a Longwy, França - 03/07/2017 (Benoit Tessier/Reuters) Tour de France

24. Tour de France 24/26 Competidores atravessam um campo de girassóis durante a segunda etapa da 104ª edição do Tour de Franceentre Mondorf- Les-Bains e Vittel, na França - 04/07/2017 (Lionel Bonaventure/AFP) Competidores atravessam um campo de girassóis

25. Tour de France zoom_out_map 25/26 Fã vestido de Minion acompanha a 104ª edição da corrida de ciclismo Tour de France, entre Le Puy-en-Velay e Romans-sur-Isere - 18/07/2017 (Lionel BONAVENTURE/Reuters) Tour de France