zoom_out_map 1/5 Arcos do Jânio, na região central de São Paulo, recebe nova iluminação - 03/07/2017 (Kevin David/A7 Press/Folhapress) Arcos do Jânio, na região central de São Paulo, recebe nova iluminação - 03/07/2017

zoom_out_map 2/5 Arcos do Jânio, na região central de São Paulo, recebe nova iluminação - 03/07/2017 (Kevin David/A7 Press/Folhapress) Arcos do Jânio, na região central de SP

zoom_out_map 3/5 O prefeito de São Paulo, João Doria, entrega obra de revitalização dos Arcos da Rua Jandaia, conhecido popularmente como Arcos do Jânio, no centro da capital. Os arcos, que estavam grafitados, foram restaurados e repintados com a cor original - 03/07/2017 (Rovena Rosa/Agência Brasil) Arcos do Jânio SP

zoom_out_map 4/5 O prefeito de São Paulo, João Doria, entrega obra de revitalização dos Arcos da Rua Jandaia, conhecido popularmente como Arcos do Jânio, no centro da capital. Os arcos, que estavam grafitados, foram restaurados e repintados com a cor original - 03/07/2017 (Rovena Rosa/Agência Brasil) O prefeito de São Paulo, João Doria