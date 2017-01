Ano Novo chinês marca o ano do galo

zoom_out_map 1/15 Pessoas assistem à exibição de fogos de artifício durante as festividades do ano novo chinês, na China (Stringer/Reuters)

Pessoas compram decorações tradicionais para comemorar ano novo chinês, na China (Stringer/AFP)

Criança fantasiada durante as comemorações do ano novo chinês, que marca o ano do Galo, na China (Patricia de Melo Moreira/AFP)

Menino segura uma lanterna durante as festividades do ano novo chinês, na China (Stringer/Reuters)

Pessoas compram decorações tradicionais para comemorar ano novo chinês, na China (Aly Song)

Crianças brincam com sinalizadores durante as festividades do ano novo chinês, na China

Rua é decorada com lanternas durante as festividades do ano novo chinês, na China (Tyrone Siu/Reuters)

Pessoas acendem incensos em um templo durante as comemorações do ano novo chinês, em Yokohama, Japão (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

Menino descansa sobre uma mala em uma estação de trem. Milhares de chineses viajaram para celebrar o ano novo chinês, na China (Aly Song/Reuters)

Lanterna em formato de Galo é vista na província de Xi'an Shaanxi, na China (Stringer/Reuters)

Logograma gigante que significa 'primavera' é aceso durante as festividades do ano novo chinês, na China (Stringer/Reuters)

Homem pendura lanternas em postes para comemorar o ano novo chinês no calendário lunar, na China (Stringer/Reuters)

Milhares de passageiros aguardam para embarcarem em trens na estação Shanghai Hongqiao, durante as festividades do ano novo chinês, na China (Aly Song)

Pessoas assistem à exibição de fogos de artifício durante as festividades do ano novo chinês, na China (Iris Zhao/Reuters)