Acadêmicos do Tatuapé celebra o título do Carnaval de SP

1. Andrea Capitulino, rainha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, beija a taça do Carnaval de São Paulo zoom_out_map 1/13 Andrea Capitulino, rainha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, beija a taça do Carnaval de São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

2. Andrea Capitulino, rainha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, comemora título do Carnaval de São Paulo zoom_out_map 2/13 Andrea Capitulino, rainha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, comemora título do Carnaval de São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

3. Andrea Capitulino, rainha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, comemora título do Carnaval de São Paulo zoom_out_map 3/13 Andrea Capitulino, rainha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, comemora título do Carnaval de São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA.com)

4. Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé levantam a taça de campeã do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola zoom_out_map 4/13 Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé levantam a taça de campeã do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola (Heitor Feitosa/VEJA.com)

5. Sabrina Boing Boing, diva da bateria da Acadêmicos do Tatuapé, comemora o título do Carnaval 2017 de São Paulo- 25/02/2017 zoom_out_map 5/13 Sabrina Boing Boing, diva da bateria da Acadêmicos do Tatuapé, comemora o título do Carnaval 2017 de São Paulo- 25/02/2017 (Heitor Feitosa/VEJA.com)

6. Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola zoom_out_map 6/13 Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola (Heitor Feitosa/VEJA.com)

7. Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola zoom_out_map 7/13 Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola (Heitor Feitosa/VEJA.com)

8. Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola zoom_out_map 8/13 Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola (Heitor Feitosa/VEJA.com)

9. Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola zoom_out_map 9/13 Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola (Heitor Feitosa/VEJA.com)

10. Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola zoom_out_map 10/13 Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola (Heitor Feitosa/VEJA.com)

11. Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola zoom_out_map 11/13 Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola (Heitor Feitosa/VEJA.com)

12. Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola zoom_out_map 12/13 Integrantes da Acadêmicos do Tatuapé comemoram o título do Carnaval 2017 de São Paulo no barracão da escola (Heitor Feitosa/VEJA.com)